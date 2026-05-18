Noul guvern din Ungaria se confruntă cu presiuni din ce în ce mai mari din partea mediului de afaceri pentru a reconsidera planul radical de suspendare a vizelor destinate muncitorilor din afara Uniunii Europene. Marile companii și organizațiile patronale avertizează că o astfel de interdicție bruscă riscă să afecteze grav producția națională, într-o piață a muncii care este deja extrem de tensionată.

Măsura drastică a fost anunțată de Partidul Tisza, condus de premierul Peter Magyar, formațiune care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban în urma unei victorii categorice la alegerile din primăvară.

Noul executiv a transmis că va opri definitiv emiterea acestor vize începând de luna viitoare, argumentând în programul său electoral că nu va permite lucrătorilor străini să ocupe locurile de muncă ale cetățenilor și nici să determine o scădere a salariilor pe piața locală, potrivit Reuters.

Această promisiune a stârnit însă un val profund de îngrijorare în rândul celor mai mari investitori străini, care reamintesc că Ungaria depinde deja puternic de această forță de muncă.

Reprezentanții mediului de afaceri subliniază că economia a devenit dependentă, în anumite sectoare cheie, de forța de muncă din statele terțe. Directorul regional al companiei de recrutare Randstad pentru Ungaria, România și Cehia, Sandor Baja, a explicat că o interdicție completă aplicată lucrătorilor din afara spațiului comunitar nu este sustenabilă pe termen lung.

Acesta a evidențiat că segmente masive ale populației active urmează să iasă la pensie în următorul deceniu și a adăugat că speră ca autoritățile să țină cont de raționalitatea economică înainte de a aplica măsura.

Deși datele oficiale arată că muncitorii străini reprezintă în prezent doar aproximativ 2% din totalul forței de muncă, statul se află într-o poziție vulnerabilă. Spre deosebire de țări vecine precum Polonia, Germania sau Cehia, Ungaria nu a beneficiat de un aflux important de refugiați ucraineni care să poată atenua deficitul intern de personal.

În acest context, președintele Camerei Americane de Comerț din Ungaria, Akos Janza, a precizat că angajații străini, fie ei calificați sau necalificați, ajung să reprezinte până la o cincime din personalul total în cadrul unor companii.

„Avem o companie membră care ar trebui să elimine complet un schimb de producţie fără muncitorii străini”, spune el.

Deși Sandor Baja a menționat că țara dispune teoretic de un potențial neexploatat de 400.000 de persoane apte de muncă, format din tineri, seniori și locuitori din comunitățile mici, mobilitatea internă redusă împiedică acoperirea rapidă a deficitului.

De asemenea, șeful Camerei de Comerț Germane din Ungaria, Robert Keszte, a avertizat ferm că suspendarea vizelor va lovi dur economia, subliniind că, în prezent, piața locală nu mai poate funcționa fără aportul decisiv al muncitorilor din țările terțe.

„În opinia noastră, economia ungară nu poate funcţiona în acest moment fără muncitori din ţări terţe”, a declarat Robert Keszte.