Republica Moldova se confruntă în prezent cu un val fără precedent de dezinformare și mesaje alarmiste care vizează prezența migranților din Asia pe piața muncii locale. În spațiul public de peste Prut, au fost lansate teorii care susțin, fără dovezi, că statul ar oferi migranților condiții gratuite de trai și hrană, în detrimentul propriilor cetățeni.

Mai mult, discursul public este poluat de afirmații conform cărora autoritățile ar facilita intrarea unor „infractori necontrolați” sub paravanul statutului de refugiat sau că ar exista un plan deliberat de „înlocuire a poporului” cu sute de mii de străini.

În realitate, datele oficiale și cadrul legislativ demonstrează că migrația forței de muncă în Republica Moldova este un proces strict reglementat, condiționat de nevoi economice reale și supravegheat de instituțiile de securitate.

Confuzia a fost alimentată în special prin scoaterea din context a unor declarații de natură tehnică, transformate ulterior în instrumente de manipulare politică și socială de către canale de comunicare anonime sau afiliate unor interese externe, se arată într-o analiză a site-ului StopFals.md.

Scânteia care a aprins acest val de speculații a fost o declarație a ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. În cadrul unei intervenții televizate din luna aprilie, oficialul a explicat că statul vecin se confruntă cu un deficit major de forță de muncă.

Potrivit estimărilor acestuia, pentru ca productivitatea economică să ajungă la un nivel minim comparabil cu cel din Uniunea Europeană, ar fi nevoie de aproximativ 300.000 de angajați suplimentari.

Ministrul a subliniat că această cifră reprezintă o evaluare a necesarului economic și nu un plan de import masiv de populație. Eugeniu Osmochescu a explicat că migrația de muncă este văzută ca o soluție temporară și strict limitată la domenii deficitare precum construcțiile, agricultura, industria sau sectorul IT. De asemenea, oficialul a precizat că prioritatea guvernului rămâne mobilizarea populației inactive din interiorul țării, estimată la aproximativ un milion de persoane.

În ciuda acestor clarificări, cifrele au fost preluate de diverse pagini de pe platformele TikTok și Facebook, unde au fost prezentate drept un „plan secret”.

Canale de Telegram pro-Kremlin au contribuit masiv la propagarea ideii că identitatea națională este amenințată, ignorând faptul că prezența muncitorilor străini este o necesitate economică reglementată, nu o politică de schimbare demografică.

Spre deosebire de scenariile alarmiste care sugerează o migrație „necontrolată”, legislația din Republica Moldova impune reguli stricte pentru orice cetățean străin care dorește să lucreze în această țară. Pilonul central este Legea privind regimul străinilor, care stipulează că angajarea este posibilă doar dacă angajatorul obține în prealabil un permis de ședere în scop de muncă.

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) este autoritatea care verifică amănunțit fiecare dosar. Reprezentanții instituției au explicat că permisele eliberate sunt temporare și sunt direct legate de existența unui contract de muncă valid.

În momentul în care contractul încetează, cetățeanul străin are obligația legală de a părăsi teritoriul statului. IGM a avertizat totodată că nerespectarea acestor norme atrage consecințe juridice grave pentru angajatori, care pot fi acuzați de exploatare prin muncă sau chiar trafic de ființe umane.

O altă dezinformare demontată de autorități este cea privind statutul de refugiat. Muncitorii care vin din țări precum Bangladesh, India sau Nepal nu sunt refugiați și nu beneficiază de protecția oferită acestei categorii. Ei dețin vize și permise de muncă, sunt înregistrați în bazele de date oficiale și sunt verificați prin filtre de securitate.

Pentru a întări controlul, Parlamentul de la Chișinău a aprobat recent un nou proiect de lege care va intra în vigoare în vara anului 2027.

Noile reglementări introduc concepte moderne de profil de risc și instrumente avansate de evaluare a pericolelor la adresa ordinii publice și a sănătății, facilitând totodată procedurile de îndepărtare a celor care încalcă regimul de ședere.

Una dintre cele mai persistente știri false apărute în mediul online susține că migranții beneficiază de cazare și masă gratuite din partea statului, în timp ce cetățenii moldoveni ar fi neglijați. În realitate, situația este opusă: nicio resursă din bugetul public nu este alocată pentru întreținerea muncitorilor străini angajați în sectorul privat.

Mihail Ciumașu, administratorul unei companii de construcții care lucrează cu o echipă de muncitori din Nepal, a oferit detalii despre costurile și responsabilitățile pe care le implică aducerea acestora. El a declarat că întreaga procedură este marcată de un control riguros din partea autorităților.

Potrivit acestuia, statul nu oferă niciun sprijin financiar sau facilități pentru întreținerea personalului străin. Compania sa este cea care închiriază spațiile de cazare, achită lunar facturile la utilități și asigură hrana zilnică a angajaților nepalezi, care dețin permise de ședere pe o perioadă de doi ani.

Această practică de a oferi cazare și transport este una standard la nivel internațional și este aplicată de companiile private pentru a-și putea desfășura activitatea în domenii unde nu mai găsesc forță de muncă locală. Este un model similar cu cel aplicat cetățenilor din Republica Moldova care pleacă la muncă în țări precum Israel sau în statele Uniunii Europene, unde angajatorii sunt obligați prin contract să ofere condiții de trai și asigurări medicale.

În concluzie, analizele recente arată că avalanșa de mesaje negative despre migrație nu are o bază factuală, ci este construită pe speculații și distorsionări ale realității economice.

Tabel recapitulativ: mit vs. realitate