Home Office din Marea Britanie a lansat un program pilot controversat care vizează 150 de familii refugiate cărora le-au fost respinse cererile de azil. Aceste familii primesc un termen de doar șapte zile pentru a decide dacă vor să se întoarcă voluntar în țările lor de origine, cu oferte financiare de până la 10.000 de lire pe membru de familie, totalizând maxim 40.000 de lire.

Mulți părinți și copii sunt speriați de perspectiva de a fi forțați să părăsească Marea Britanie, mai ales că acest proces poate include deportarea cu forța, chiar prin imobilizarea cu cătușe a copiilor.

Familiile vizate susțin că această decizie rapidă le va afecta grav copiii, care vor fi nevoiți să părăsească școlile și comunitățile în care s-au integrat, scrie The Guardian. Un tată a declarat:

„Fiica mea trebuie să renunțe la visele ei și la examenele GCSE. Suntem devastați și terorizați de gândul că viața noastră ar putea fi distrusă într-o clipă.”

O altă mamă a explicat că ea și fiul ei suferă de depresie și anxietate și că nu există un loc sigur pentru ei în țara lor de origine. Aceasta a cerut Home Office să amâne termenul de șapte zile, pentru a lua o decizie responsabilă privind siguranța familiei.

Documentele oficiale ale Home Office indică faptul că, în cadrul acestui program pilot, forța fizică poate fi utilizată pentru a asigura conformarea, inclusiv împotriva copiilor. Anul trecut, 97% dintre returnările de familii au fost voluntare, iar doar 17 cazuri au implicat intervenție forțată.

Părinții afectați speră să găsească o soluție pentru a rămâne în Marea Britanie. Un alt tată a declarat:

„Dacă vom fi nevoiți să plecăm, vom mulțumi acestei țări și oamenilor ei pentru ospitalitate și sprijin. Lăsăm în urmă prieteni adevărați și amintiri prețioase.”

Programul pilot al Home Office a stârnit controverse legate de drepturile refugiaților și de modul în care autoritățile britanice gestionează returnările forțate. Familiile cer mai mult timp și sprijin pentru a lua decizii care le pot schimba viața, în timp ce Home Office nu a oferit comentarii suplimentare până la încheierea pilotului.