Hylda Baker, celebră actriță și comediantă britanică, a cucerit publicul cu umorul său inconfundabil, însă viața ei personală a fost marcată de tragedii și singurătate.

Chiar dacă a avut o carieră de decenii în televiziune și teatru, aceasta a murit la 81 de ani, fără bani și cu mai puțin de 10 persoane la înmormântare.

Născută în Marea Britanie, Hylda Baker a început să apară pe scenă la doar 10 ani, dovedind un talent precoce pentru comedie. Popularitatea ei a explodat în 1955, la vârsta de 50 de ani, după apariția în emisiunea BBC Good Old Days.

Ulterior, Hylda a avut propriile programe TV, inclusiv Be Soon și sitcom-ul The Best of Friends. În plus, a jucat în filme importante, precum Saturday Night and Sunday Morning, și a strălucit pe scena musicalului Oliver!, confirmându-și versatilitatea artistică.

Viața personală a Hyldei a fost marcată de dificultăți. Căsătoria ei cu Ben Pearson din 1929 s-a destrămat după două sarcini ectopice. În 1961, a fost implicată într-un accident rutier grav care i-a adus doar £4,000 despăgubiri. Situația financiară s-a înrăutățit în 1967, când șoferul ei a furat £2,500, recuperându-se doar o sumă mică.

La începutul anilor ‘70, Hylda a început să aibă probleme de memorie și a avut nevoie de carduri cu replici pentru a-și aminti liniile în serialul de succes Nearest and Dearest. O accidentare pe platourile de filmare i-a întrerupt cariera, iar mai târziu a fost diagnosticată cu Alzheimer.

La 76 de ani, a fost mutată într-un azil pentru artiști, iar în 1984 într-un spital psihiatric. A murit pe 1 mai 1986, de pneumonie bronșică, singură și fără resurse financiare.

Deși funeraliile sale au fost modeste, cu mai puțin de 10 participanți, viața și munca Hyldei Baker au fost celebrate prin piesa de teatru She Knowed About Men, scrisă și interpretată de Jean Fergusson. Piesa a evidențiat talentul și umorul ei, păstrând memoria unei comediante care a schimbat peisajul televiziunii britanice.