Shelly Desai, o carieră începută în teatru, după o schimbare radicală de drum profesional
Shelly Desai s-a născut la 3 decembrie 1935, în Bombay, India, și a ajuns în Statele Unite în anii ’60 cu intenția clară de a urma studii postuniversitare în inginerie. Planurile sale academice s-au modificat însă după ce a descoperit scena, alegând să își dedice viața actoriei.
Primii pași i-a făcut pe scenele din Chicago, unde a jucat în mai multe producții locale, înainte de a se muta la New York. Ulterior, s-a stabilit la Los Angeles, orașul în care avea să își construiască o mare parte din carieră.
La începutul anilor ’70, Shelly Desai reușise deja să pătrundă în zona teatrului profesionist, evoluând atât în producții Off-Broadway, cât și pe Broadway. În 1970, a făcut parte din distribuția spectacolului „Gandhi”, montat pe Broadway sub regia lui José Quintero. Producția a intrat în istorie pentru faptul că s-a închis după o singură reprezentație, devenind un episod notoriu în cronica teatrală a epocii.
Actorul a revenit pe Broadway în 1981, când a jucat în piesa „A Talent for Murder”, alături de Claudette Colbert și Nancy Addison, consolidându-și reputația de interpret solid, capabil să susțină roluri diverse pe scena marelui teatru american.
Shelly Desai, de la debutul în film la zeci de apariții în seriale de succes
Cariera cinematografică a lui Shelly Desai a început în 1974, când a apărut într-un rol secundar în filmul „Phantom of the Paradise”, musical rock regizat de Brian De Palma. Acesta a fost punctul de plecare pentru o activitate susținută în televiziune și film.
De-a lungul decadelor, Shelly Desai a devenit o prezență constantă pe micul ecran, acumulând apariții episodice în seriale care au marcat mai multe generații de telespectatori. Printre acestea se numără „St. Elsewhere”, „Hill Street Blues”, „The A-Team”, „Moonlighting”, „thirtysomething”, „ER”, „Friends”, „NYPD Blue”, „Ugly Betty”, „Baskets” și „History of the World: Part II”.
Actorul și-a împrumutat vocea și în animație, participând la serialul „Where on Earth Is Carmen Sandiego?”. De asemenea, a apărut în mai multe episoade ale producției „Curb Your Enthusiasm”.
Fanii genului science-fiction își amintesc de apariția sa din 1991 în serialul „Star Trek: The Next Generation”, în episodul intitulat „Data’s Day”. În acea producție, Shelly Desai a interpretat personajul V’Sal, un frizer bolian cu pielea albastră, rol care a rămas memorabil pentru publicul pasionat al francizei.
Vizibilitatea sa a crescut considerabil între 2009 și 2011, când a jucat rolul lui Carlos în 14 episoade ale serialului „Men of a Certain Age”. În paralel, a devenit cunoscut publicului larg pentru interpretarea lui Hwang, proprietarul dur și inflexibil din „It’s Always Sunny in Philadelphia”, unde a avut confruntări repetate cu personajele interpretate de Charlie Day și Danny DeVito.
Roluri în filme cunoscute și activitate până în ultimele luni de viață
Pe lângă activitatea intensă din televiziune, Shelly Desai a avut și o serie de apariții notabile în cinema. A jucat în filme precum „Thelma & Louise”, „Toys”, „Clifford”, „A Midnight Clear” și „Paul Blart: Mall Cop 2”, completând un portofoliu variat de roluri secundare, dar consistente.
Chiar și la vârste înaintate, actorul a rămas activ profesional. Cu puțin timp înainte de deces, Shelly Desai filma reclame, demonstrând o implicare constantă în industrie și o disponibilitate de a lucra până în ultimele luni de viață.
Shelly Desai lasă în urmă o familie formată din soția sa, Phyllis, fiicele vitrege April și Dawn, precum și nepoții Sean, Sofia și Dylan.
