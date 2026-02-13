Lumea filmului și televiziunii turcești plânge pierderea actorului Kanbolat Görkem Arslan, care s-a stins din viață în noaptea de 10 spre 11 februarie 2026, la vârsta de doar 45 de ani. Evenimentul tragic a avut loc în locuința sa din cartierul Beyoğlu, Istanbul, iar soția sa, Hicran Akın, a fost cea care a alertat serviciile de urgență.

Echipele medicale au intervenit rapid și l-au transportat la Spitalul de Formare și Cercetare Taksim, însă, în ciuda eforturilor cadrelor medicale, actorul nu a putut fi salvat. Surse apropiate familiei au confirmat că moartea sa a fost cauzată de un atac de cord, iar vestea a provocat un val de emoție în industria cinematografică turcă.

Născut pe 4 noiembrie 1980 în Düzce, Turcia, Kanbolat Görkem Arslan și-a început formarea artistică la Conservatorul de Stat al Universității Hacettepe, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din Turcia. Cu o carieră de peste două decenii, actorul a impresionat publicul prin roluri variate în teatru, film și seriale TV.

Debutul său pe micile ecrane a avut loc în 2004, în serialul „Çemberimde Gül Oya”. Popularitatea sa a crescut semnificativ odată cu rolurile din producțiile de succes „Diriliș: Ertuğrul” și „Payitaht: Abdülhamid”, în care a demonstrat versatilitate și intensitate actoricească.

Publicul din România l-a descoperit în 2008 în serialul „ASI – Împotriva destinului”, unde a interpretat rolul lui Ali Uygur.

A revenit pe micile ecrane românești în 2014 în producția „Ezel”, jucând personajul Mesut Süre. În 2024, Kanbolat Görkem Arslan a fost distribuit în „Inimă rebelă”, unde rolul său, Iskender, i-a adus noi aprecieri și recunoaștere.

Moartea fulgerătoare a actorului a stârnit emoții puternice printre colegi, fani și iubitori de seriale turcești din întreaga lume. Kanbolat Görkem Arslan rămâne în amintirea publicului ca un actor talentat, dedicat și carismatic, care a lăsat o amprentă durabilă în televiziune și teatru.