Blake Garrett a murit duminică, 8 februarie, în orașul Tulsa, din statul Oklahoma, unde locuia în ultimii ani. Fostul actor-copil avea 33 de ani, iar vestea decesului a fost confirmată de mama sa, care a precizat că familia așteaptă concluziile autopsiei pentru a afla cauza exactă a morții.

Potrivit informațiilor furnizate de familie, Garrett solicitase recent ajutor medical din cauza unor dureri severe. În urma consultului, medicii i-au pus diagnosticul de zona zoster, o afecțiune virală care poate provoca complicații serioase, mai ales în cazul unor probleme de sănătate preexistente.

Născut în Austin, Texas, sub numele de Nolan Blake Garrett, actorul s-a mutat în Oklahoma după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Deși nu a mai activat în industria cinematografică, el a rămas conectat la comunitatea locală și a dus o viață discretă în ultimii ani.

Blake Garrett și-a început parcursul artistic în teatru, participând la producții locale încă din copilărie. Printre primele sale apariții s-au numărat spectacole precum „Aladdin and His Magical Lamp” și „Peanuts: A Charlie Brown Tribute”, montări dedicate în special publicului tânăr.

Ulterior, el a jucat în producții cunoscute precum „The Wizard of Oz”, „Annie” și „Grease”, consolidându-și experiența scenică. Între anii 2003 și 2004, Garrett a făcut parte din distribuția spectacolului itinerant „Barney’s Colorful World!”, destinat copiilor și familiilor.

Experiența acumulată pe scenă l-a adus și pe platourile de filmare, unde a obținut rolul care avea să-i definească imaginea publică. Deși cariera sa actoricească a fost una scurtă, prezența sa a fost remarcată în producții cu impact asupra publicului adolescentin.

În 2006, Blake Garrett a apărut în filmul de familie „How to Eat Fried Worms”, unde l-a interpretat pe Plug, unul dintre membrii grupului de elevi din jurul personajului principal. Filmul spune povestea lui Billy, un copil care pariază cu agresorul clasei că poate mânca zece viermi, după ce se mută la o școală nouă.

Distribuția tânără a filmului a fost apreciată de public și de critici pentru naturalețea interpretărilor, iar în 2007 a fost recompensată cu un Young Artist Award pentru prestația de ansamblu. Filmul a avut o circulație constantă pe canalele de televiziune dedicate publicului tânăr și pe suporturi home video, devenind în timp un titlu recognoscibil pentru generația de adolescenți de la mijlocul anilor 2000.

În ciuda acestei vizibilități, Blake Garrett nu a urmat un parcurs cinematografic similar altor colegi de platou, iar după apariția în „How to Eat Fried Worms” nu a mai obținut roluri importante în filme de lungmetraj. Prezența sa pe ecran a rămas astfel legată de acest proiect, care i-a definit imaginea publică, înainte ca el să se retragă treptat din industria de divertisment.

În ultimii ani, actorul a locuit în Oklahoma și, potrivit unor informații apropiate familiei, depășise problemele legate de consumul de alcool și droguri și a stat departe de ele timp de aproximativ trei ani. Viața sa s-a desfășurat departe de industria filmului, într-un cadru privat, până la decesul survenit brusc la începutul lunii februarie.