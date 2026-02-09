Ebo Taylor, artist ghanez cunoscut pentru muzica highlife, a murit. A decedat sâmbătă, la o lună după ce a împlinit 90 de ani și la o zi după lansarea festivalului de muzică care îi poartă numele, la Accra. (Highlife este un stil muzical ghanez care combină ritmuri africane tradiționale, jazz și influențe caraibiene, creând melodii dansante.)

Vestea a stârnit multe reacții în lumea muzicii. De la moartea sa, mulți artiști i-au adus omagii. Colectivul Jazz Is Dead din Los Angeles l-a numit „pionier și unul dintre părinții muzicii afrobeat și highlife”. Vedeta Stonebwoy i-a adus, de asemenea, un omagiu. Producătorul american Adrian Younge a spus că a fost „foarte fericit să-l vadă în concert”, iar scriitorul nigerian Dami Ajayi l-a descris ca pe „un maestru al highlife-ului și un chitarist fantastic”. Fanii îl porecleau „Unchiul Ebo”, arătând respectul și afecțiunea pentru rolul său de mentor.

Ebo Taylor s-a născut cu numele Deroy Taylor, în anul 1936, în orașul Cape Coast din Ghana. Încă de tânăr, el a arătat un talent remarcabil pentru muzică și a început să cânte în anii 1950, într-o perioadă în care highlife-ul devenise stilul muzical dominant în Ghana, după obținerea independenței țării. În această perioadă, Ebo a făcut parte din trupe importante și apreciate, cum ar fi The Stargazers și Broadway Dance Band, câștigând treptat recunoaștere pentru abilitățile sale de chitarist și compozitor.

La începutul anilor 1960, Ebo Taylor a plecat la Londra pentru a-și continua studiile muzicale și pentru a-și aprofunda cunoștințele despre armonie, ritm și compoziție. În capitala britanică, el a colaborat cu alți muzicieni africani de seamă, inclusiv cu pionierul nigerian Fela Kuti. Această experiență i-a oferit ocazia să facă schimb de idei muzicale valoroase, care au fost esențiale mai târziu în dezvoltarea afrobeat-ului – un gen muzical care îmbină elemente de highlife cu funk, jazz și soul cu mesaje politice.

După întoarcerea sa în Ghana, Ebo Taylor a devenit rapid unul dintre cei mai căutați aranjori și producători muzicali ai țării. A lucrat cu artiști de renume, printre care Pat Thomas și C.K. Mann, și și-a format și condus propriile trupe, consolidându-și reputația ca lider muzical. Compozițiile sale celebre, cum sunt „Love & Death”, „Heaven”, „Odofo Nyi Akyiri Biara” și „Appia Kwa Bridge”, au atras atenția internațională mai târziu, fiind reeditate și preluate de artiști din genuri diverse, inclusiv hip-hop și R&B, astfel promovând muzica highlife în afara Africii.

Ebo Taylor a continuat să cânte în turnee și să-și împărtășească muzica cu publicul până la vârsta de 80 de ani. El a susținut concerte în întreaga Europă și în Statele Unite ale Americii, aducând ritmurile și sunetele highlife-ului ghanez către un public internațional și către noile generații de ascultători, menținând vie tradiția muzicală pe care a contribuit să o modeleze de-a lungul carierei sale remarcabile.