Moartea Mihaelei Cojocaru a fost adusă în atenția publicului prin intermediul rețelelor sociale, într-un mesaj publicat chiar pe contul personal al artistei. Informația a fost confirmată de fiica acesteia, care a ales să comunice direct cu cei care o urmăreau și o apreciau pe cântăreață.

Mesajul a fost formulat clar și concis, fără detalii suplimentare despre cauzele decesului sau despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„Cu durere in suflet va anunț ca mama mea Mihaela Cojocaru a trecut in neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a artistei, fiica acesteia fiind menționată ulterior ca autoare a anunțului.

Postarea a fost distribuită rapid și a generat, în doar câteva ore, sute de reacții și comentarii. Comunitatea online a reacționat imediat, mulți dintre cei care au cunoscut-o sau i-au urmărit activitatea artistică exprimându-și șocul și tristețea în fața veștii.

Printre mesajele apărute se regăsesc reacții directe, încărcate de emoție, care reflectă impactul pe care Mihaela Cojocaru l-a avut asupra publicului.

„Nu cred așa ceva”, „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu sa o odihnească în pace”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de cei care au dorit să transmită un gând familiei îndoliate.

Mihaela Cojocaru s-a născut la data de 22 martie 1973, în municipiul Craiova, și a fost cunoscută ca o interpretă dedicată muzicii populare românești. Activitatea sa artistică a fost strâns legată de promovarea folclorului autentic, cu accent pe tradițiile și specificul zonei Olteniei.

Pe lângă cariera artistică, Mihaela Cojocaru a avut o pregătire muzicală solidă, fiind absolventă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Studiile de specialitate au reprezentat baza parcursului său profesional și au contribuit la formarea unui stil interpretativ apreciat atât de public, cât și de specialiști.

Activitatea sa nu s-a limitat la scenă. Mihaela Cojocaru a fost profesor de Educație Muzicală și a ocupat funcția de director al Școlii Gimnaziale „Sfântul Dumitru” din Craiova. În acest rol, a fost o prezență activă în sistemul educațional din județul Dolj, implicându-se atât în formarea elevilor, cât și în managementul instituției.

În paralel, artista a avut și o carieră media, fiind prezentator TV. A colaborat cu Emi TV, unde a moderat emisiuni dedicate folclorului și tradițiilor locale, contribuind la promovarea valorilor culturale oltenești într-un format accesibil publicului larg.

Ca solistă de muzică populară, Mihaela Cojocaru a fost cunoscută pentru repertoriul său variat, care a inclus cântece de petrecere, sârbe și hore. În paralel cu activitatea didactică, artista a continuat să urce pe scenă și să lanseze piese apreciate de public.

Printre cele mai cunoscute cântece interpretate de Mihaela Cojocaru se numără „Viață, ce frumoasă ești”, piesă care a devenit reprezentativă pentru stilul său artistic. De asemenea, artista a lansat și albumul „Vin acasă, nu mai e muma”, apărut în anul 2020, material care a inclus piese cu o puternică încărcătură emoțională.

De-a lungul carierei, Mihaela Cojocaru a colaborat cu mai multe studiouri de producție din Oltenia, printre care GS Music Production și TVF Oltenia. Aceste colaborări au contribuit la vizibilitatea sa regională și la consolidarea unei cariere construite pe respect pentru tradiție și profesionalism.

În repertoriul său se mai regăsesc piese precum „Mă vorbesc dușmancele” și „Spun dușmanii că iubesc”, cântece care au fost difuzate în cadrul emisiunilor de specialitate și la evenimente dedicate muzicii populare.