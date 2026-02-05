Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a anunțat încetarea din viață a prof. univ. dr. Lavinia Coman, personalitate marcantă a muzicologiei românești contemporane. Potrivit organizației, Lavinia Coman a fost un membru activ al secției de muzicologie și o prezență constantă în viața academică și artistică din România.

De-a lungul carierei sale, Lavinia Coman a realizat cercetări monografice dedicate unor muzicieni importanți, precum Frederic Chopin, Constantin Silvestri și Silvia Șerbescu, și a publicat studii de referință în domeniul pedagogiei pianului, între care volumul Pianistica modernă.

Lavinia Coman a activat ca interpret, pedagog și muzicolog, cea mai mare parte a activității sale desfășurându-se în cadrul Universitatea Națională de Muzică din București. A parcurs toate etapele carierei universitare, de la asistent la profesor universitar, predând pian complementar și pian principal, dar și cursuri de didactică a specialității.

În perioada 1981–1987, Lavinia Coman a fost director al Liceul de Artă George Enescu din București. Acest interval este considerat de referință în istoria instituției, liceul obținând atunci un număr record de premii naționale și internaționale.

Potrivit colegilor săi, Lavinia Coman s-a remarcat prin rigoarea discursului muzicologic, caracterizat de coerență, argumentație solidă și documentare atentă. A încurajat constant formarea elevilor și a studenților, promovând gândirea analitică și creativitatea, precum și dialogul academic.

A scris peste 500 de articole, studii și comunicări științifice și este autoarea a 10 volume publicate. În anul 2008, a primit premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru creație didactică.

Născută la 27 noiembrie 1940, la Focșani, Lavinia Coman a urmat studiile muzicale la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București, la secția pian. A avut profesori importanți ai școlii muzicale românești și a colaborat, la începutul carierei, cu artistul liric Nicolae Secăreanu, ca asistent acompaniator la clasa de lied.

În paralel cu activitatea didactică, a susținut o intensă activitate concertistică. A susținut peste 400 de concerte și recitaluri, a realizat emisiuni radio și televiziune și a înregistrat două discuri Electrecord. A concertat în numeroase țări europene și a participat la stagii de perfecționare în Franța, Germania, Italia și Spania.

Din anul 1966, Lavinia Coman a fost căsătorită cu Nicolae Coman, compozitor și profesor de armonie și compoziție. A fost membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România din anul 2006 și a tradus în limba română mai multe titluri din literatura catalană.

Dispariția Laviniei Coman marchează pierderea unei figuri importante a muzicologiei și pedagogiei muzicale românești, cu o contribuție semnificativă la formarea mai multor generații de muzicieni.