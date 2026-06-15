S-a stins legenda jazzului sud-african. Pianistul Abdullah Ibrahim a murit la 91 de ani

Pianistul și compozitorul sud-african Abdullah Ibrahim, una dintre cele mai importante figuri ale jazzului mondial, a murit la vârsta de 91 de ani. Artistul s-a stins în Germania, după o scurtă boală, potrivit unui anunț făcut de familie.

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai multe decenii, Abdullah Ibrahim a înregistrat peste 70 de albume și a devenit cunoscut atât pentru contribuția sa la jazz, cât și pentru legătura dintre muzica sa și lupta împotriva apartheidului din Africa de Sud.

Născut în Cape Town, Abdullah Ibrahim spunea că a început să compună muzică încă de la vârsta de șapte ani. Debutul său profesional a avut loc la 15 ani, iar în anii 1950 devenise deja o prezență importantă în cercurile jazzului sud-african.

Un moment important al carierei sale a venit în 1960, când a înregistrat alături de grupul Jazz Epistles albumul „Jazz Epistle Verse One”, considerat primul LP complet de jazz realizat de muzicieni de culoare din Africa de Sud.

Deși muzica formației nu avea un mesaj politic explicit, membrii grupului au intrat în atenția autorităților din perioada apartheidului.

În anii 1960, Abdullah Ibrahim s-a mutat în Europa, unde l-a cunoscut pe celebrul Duke Ellington. Colaborarea cu acesta i-a deschis drumul către o carieră internațională. Ulterior s-a stabilit la New York, unde a participat la Newport Jazz Festival, a susținut turnee solo și chiar l-a înlocuit pe Ellington la unele concerte.

Artistul considera plecarea din Africa de Sud drept o retragere temporară, nu o despărțire definitivă de țara sa. El afirma că se vedea pe sine și pe alți artiști sud-africani drept luptători pentru libertate prin cultură.

În întreaga sa carieră, Abdullah Ibrahim a lansat peste 70 de albume. Cel mai recent material discografic a apărut în 2023.

Cea mai cunoscută compoziție a sa rămâne însă „Mannenberg”, înregistrată în 1974. Piesa a devenit unul dintre cele mai importante simboluri muzicale ale mișcării anti-apartheid și este considerată de mulți un imn al rezistenței împotriva regimului rasist din Africa de Sud.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul anilor, melodia l-ar fi inspirat inclusiv pe Nelson Mandela în perioada detenției sale.

Abdullah Ibrahim a declarat în mai multe rânduri că a înțeles încă de tânăr natura sistemului apartheid, despre care spunea că încerca nu doar să limiteze exprimarea artistică, ci și libertatea de gândire.

Pe lângă activitatea sa din muzică, artistul a compus și coloane sonore pentru mai multe filme, printre care producțiile regizoarei Claire Denis „Chocolat” și „No Fear, No Die”.

De-a lungul carierei, Abdullah Ibrahim a fost recompensat cu numeroase premii internaționale, inclusiv German Jazz Trophy și un premiu pentru întreaga activitate acordat în Africa de Sud.

Criticii muzicali l-au apreciat pentru stilul său distinct, care combina jazzul cu influențe africane și elemente inspirate din tradițiile muzicale ale țării sale.

Partenera sa, Dr. Marina Umari, a transmis că artistul a murit având în permanență Africa de Sud în gând și că dragostea sa pentru țară nu s-a diminuat niciodată, indiferent unde s-a aflat în lume.

Ultima sa apariție solo pe scenă a avut loc în luna martie, la Festivalul Internațional de Jazz din Cape Town, orașul în care și-a început parcursul artistic cu mai bine de șapte decenii în urmă.