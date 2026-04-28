Tragedie în lumea muzicii. Doliu în industria muzicală internațională după confirmarea decesului lui Nedra Talley Ross, ultima supraviețuitoare a legendarei formații The Ronettes, trupa feminină care a definit sunetul pop al anilor ’60 prin hitul „Be My Baby”.

Artista s-a stins din viață la domiciliul său, în liniște, înconjurată de familie, conform mesajului transmis public de fiica sa.

„În jurul orei 8:30 în această dimineață, mama noastră, Nedra Talley Ross, a plecat să fie cu Domnul. Era în siguranță, în patul ei, acasă, cu familia aproape, știind că este iubită. Mulțumim, Doamne”, a transmis aceasta.

Nedra Talley Ross s-a născut în 1946, în Manhattan, și a intrat în istoria muzicii ca membră fondatoare a trupei The Ronettes, alături de verișoarele sale Ronnie și Estelle Bennett.

Grupul s-a format la finalul anilor ’50, iar ascensiunea lor a început în anii ’60, când au atras atenția producătorului Phil Spector. Acesta a contribuit decisiv la definirea sunetului lor distinct, cunoscut ulterior sub numele de „Wall of Sound”.

Deși au lansat un număr redus de materiale discografice, The Ronettes au devenit una dintre cele mai influente formații feminine din istoria muzicii pop.

Printre cele mai cunoscute piese se numără:

„Be My Baby”

„Walking in the Rain”

„Baby, I Love You”

„Do I Love You?”

Dintre acestea, „Be My Baby” a devenit un adevărat fenomen cultural, fiind folosită în filme, reclame și producții TV, rămânând relevantă timp de decenii.

În perioada de glorie, The Ronettes au urcat pe scenă alături de unele dintre cele mai mari formații din istorie.

Au fost formație de deschidere pentru The Rolling Stones în 1964 și parte din ultimul turneu american al trupei The Beatles în 1966.

Aceste colaborări au consolidat statutul lor internațional și au confirmat influența vocală și stilistică asupra muzicii pop și rock.

După destrămarea trupei în 1967, Nedra Talley Ross s-a retras din industria muzicală, declarând ulterior că presiunea din showbiz a fost un factor decisiv.

Ulterior, artista:

s-a dedicat vieții de familie

a avut o reconversie spirituală

a lansat un album de muzică creștină în 1978

a activat în domeniul imobiliar

Această tranziție reflectă o schimbare majoră de la succesul global la o viață personală discretă și stabilă.

Un capitol important din istoria The Ronettes a fost disputa juridică privind redevențele muzicale.

Începând cu 1988, membrele trupei au acuzat lipsa plăților corecte pentru succesul pieselor lor, susținând că au primit sume infime în raport cu impactul comercial.

Procesul s-a încheiat în mare parte în favoarea lui Phil Spector, însă disputa a rămas un exemplu relevant pentru discuțiile despre drepturile artiștilor în industria muzicală.

În 2007, The Ronettes au fost incluse în Rock and Roll Hall of Fame, o recunoaștere oficială a contribuției lor la evoluția muzicii moderne.

Odată cu moartea lui Nedra Talley Ross, se închide definitiv capitolul formației originale, după dispariția anterioară a lui Estelle Bennett (2009) și Ronnie Spector (2022).