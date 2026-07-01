A murit Victor Willis, solistul trupei Village People. Artistul avea 75 de ani

Victor Willis, solistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei Village People, a murit la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut pe conturile oficiale ale formației, care au precizat că artistul s-a stins din viață după o boală scurtă, dar agresivă.

Reprezentanții formației Village People au transmis că Victor Willis a murit luni, 30 iunie 2026, în urma unei boli descrise drept scurtă, dar agresivă.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, trupa a solicitat respectarea vieții private a familiei. Până în acest moment, nu au fost oferite informații suplimentare privind cauza decesului.

Victor Willis s-a numărat printre membrii fondatori ai Village People, formație devenită celebră la sfârșitul anilor ’70.

Artistul a fost solistul grupului și a contribuit la compunerea unor dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, printre care „Y.M.C.A.”, „Go West” și „In The Navy”.

În perioada de început a formației, Willis apărea pe scenă costumat în polițist, unul dintre personajele emblematice ale grupului.

Victor Willis a părăsit Village People la începutul anilor ’80.

Ulterior, artistul a purtat un proces privind drepturile de autor asupra pieselor pe care le-a scris, iar în 2012 a obținut câștig de cauză în disputa referitoare la drepturile asupra unor hituri precum „Y.M.C.A.” și „In The Navy”.

În 2017, Willis s-a întors în formație și a continuat să susțină concerte alături de ceilalți membri ai trupei.

În ultimii ani, Village People a revenit în atenția publicului după ce Donald Trump a folosit în repetate rânduri piesa „Y.M.C.A.” în cadrul evenimentelor și mitingurilor sale.

Formația a participat inclusiv la un eveniment organizat înaintea ceremoniei de învestire pentru al doilea mandat al lui Donald Trump.

Decizia a stârnit reacții în rândul unei părți a fanilor, deoarece „Y.M.C.A.” și alte piese ale formației sunt considerate de mulți drept imnuri ale comunității LGBTQ+.

În 2024, Victor Willis a respins această interpretare și a afirmat că piesa nu a fost concepută ca un imn al comunității LGBTQ+, susținând că astfel de presupuneri au afectat imaginea cântecului.

Născut în statul american Texas, Victor Willis a devenit una dintre vocile reprezentative ale muzicii disco și a contribuit la succesul internațional al trupei Village People. Artistul era căsătorit cu Karen Huff-Willis.