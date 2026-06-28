Solistul trupei Peter, Paul and Mary regretă versul unei melodii din 1967 care ironiza formația The Beatles I VIDEO
Melodia „I Dig Rock and Roll Music”, lansată în 1967 de grupul Peter, Paul and Mary, ironiza artiști celebri precum The Mamas & the Papas, Donovan și The Beatles. Versurile au fost scrise de Paul Stookey, James Mason și Dave Dixon, însă Stookey, acum în vârstă de 88 de ani, a recunoscut recent că regretă o anumită frază din cântec.
„Când scrii cântece, uneori ești mai preocupat să găsești o rimă decât să exprimi exact ce vrei să spui”, a declarat el într-un interviu din 23 iunie. „Eram tânăr și nerăbdător când am compus ‘I Dig Rock and Roll Music’, iar versul care spune ‘And when the Beatles tell you they got a word love to sell you, they mean exactly what they say’ nu a fost menit să le discrediteze intențiile.”
Stookey a explicat că a admirat mereu trupa The Beatles, considerând că membrii săi – Paul McCartney, John Lennon, George Harrison și Ringo Starr – au explorat în profunzime relațiile personale, aducând o sinceritate aparte în muzica lor.
Admirație pentru muzica și influența The Beatles
„Am crezut că The Beatles au făcut o treabă remarcabilă aducând emoțiile personale în atenția publicului, chiar și în piesele lor timpurii precum ‘She Loves You’. Pe măsură ce și-au continuat cariera, nu au pierdut nimic din valoarea muzicală, iar creativitatea lor era extraordinară”, a adăugat Stookey.
El a mai spus că, în muzica pop contemporană, este dificil să regăsești aceeași putere de a transmite dorința de a dansa sau de a simți un mesaj profund, comparabil cu hituri clasice precum „This Land Is Your Land” sau „Blowin’ in the Wind”.
Moștenirea durabilă a lui McCartney și Lennon
Stookey crede că, peste 50 de ani, oamenii vor continua să discute și să interpreteze vasta creație muzicală a lui Paul McCartney și John Lennon, care rămâne extrem de influentă și actuală.
Peter, Paul and Mary a fost un grup folk format din Paul Stookey, Peter Yarrow și Mary Travers. Printre cele mai cunoscute melodii ale lor se numără „Leaving on a Jet Plane”, „Puff, the Magic Dragon” și „500 Miles”. În 1999, trupa a fost introdusă în Vocal Group Hall of Fame, însă s-a destrămat după moartea lui Mary Travers în 2009. Peter Yarrow a decedat în 2025, lăsându-l pe Stookey ultimul membru în viață al formației.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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