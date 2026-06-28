Solistul trupei Peter, Paul and Mary regretă versul unei melodii din 1967 care ironiza formația The Beatles I VIDEO

Melodia „I Dig Rock and Roll Music”, lansată în 1967 de grupul Peter, Paul and Mary, ironiza artiști celebri precum The Mamas & the Papas, Donovan și The Beatles. Versurile au fost scrise de Paul Stookey, James Mason și Dave Dixon, însă Stookey, acum în vârstă de 88 de ani, a recunoscut recent că regretă o anumită frază din cântec.

„Când scrii cântece, uneori ești mai preocupat să găsești o rimă decât să exprimi exact ce vrei să spui”, a declarat el într-un interviu din 23 iunie. „Eram tânăr și nerăbdător când am compus ‘I Dig Rock and Roll Music’, iar versul care spune ‘And when the Beatles tell you they got a word love to sell you, they mean exactly what they say’ nu a fost menit să le discrediteze intențiile.”

Stookey a explicat că a admirat mereu trupa The Beatles, considerând că membrii săi – Paul McCartney, John Lennon, George Harrison și Ringo Starr – au explorat în profunzime relațiile personale, aducând o sinceritate aparte în muzica lor.

„Am crezut că The Beatles au făcut o treabă remarcabilă aducând emoțiile personale în atenția publicului, chiar și în piesele lor timpurii precum ‘She Loves You’. Pe măsură ce și-au continuat cariera, nu au pierdut nimic din valoarea muzicală, iar creativitatea lor era extraordinară”, a adăugat Stookey.

El a mai spus că, în muzica pop contemporană, este dificil să regăsești aceeași putere de a transmite dorința de a dansa sau de a simți un mesaj profund, comparabil cu hituri clasice precum „This Land Is Your Land” sau „Blowin’ in the Wind”.

Stookey crede că, peste 50 de ani, oamenii vor continua să discute și să interpreteze vasta creație muzicală a lui Paul McCartney și John Lennon, care rămâne extrem de influentă și actuală.

Peter, Paul and Mary a fost un grup folk format din Paul Stookey, Peter Yarrow și Mary Travers. Printre cele mai cunoscute melodii ale lor se numără „Leaving on a Jet Plane”, „Puff, the Magic Dragon” și „500 Miles”. În 1999, trupa a fost introdusă în Vocal Group Hall of Fame, însă s-a destrămat după moartea lui Mary Travers în 2009. Peter Yarrow a decedat în 2025, lăsându-l pe Stookey ultimul membru în viață al formației.