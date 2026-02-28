Familia lui Neil Sedaka a transmis că este devastată de dispariţia sa bruscă. În mesajul făcut public, apropiaţii l-au descris drept o adevărată legendă a rock and roll-ului şi o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni, iar pentru cei care au avut norocul să-l cunoască, un om extraordinar care va lipsi profund. Nu au fost oferite alte detalii privind decesul său, conform CNN.

De-a lungul carierei, Sedaka a colaborat cu textierul şi vecinul său din copilărie, Howard Greenfield, la piese care reflectau inocenţa adolescenţei din perioada post-Elvis şi pre-Beatles, de la sfârşitul anilor 1950 şi începutul anilor 1960. Printre acestea se numără „Happy Birthday Sweet Sixteen”, „Calendar Girl” şi „Oh! Carol”, melodie dedicată iubitei sale din liceu, Carole King.

„Familia noastră este devastată de dispariţia bruscă a iubitului nostru soţ, tată şi bunic, Neil Sedaka. O adevărată legendă a rock and roll-ului, o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni, dar, mai presus de toate, cel puţin pentru noi, cei care am avut norocul să-l cunoaştem, un om extraordinar care ne va lipsi profund”, a transmis familia sa într-un comunicat.

După o lungă perioadă de declin, artistul a revenit în prim-plan cu hituri precum „Laughter in the Rain” şi „Bad Blood”. Versiunea interpretată de duo-ul Captain & Tennille a piesei „Love Will Keep Us Together” a ajuns pe primul loc în topuri în 1975.

Scund, brunet, cu un zâmbet larg şi o voce înaltă, absolvent al Juilliard, născut în Brooklyn şi fiu al unui taximetrist evreu, Neil Sedaka a început să cânte încă din adolescenţă şi a continuat timp de decenii.

De-a lungul carierei, a avut numeroase piese clasate în Top 10 Billboard și a vândut milioane de discuri la nivel mondial. A continuat să compună și să susțină concerte cu o energie remarcabilă chiar și la vârste înaintate. Potrivit sursei menționate, regretatul artist a susţinut în continuare zeci de concerte pe an chiar şi după ce a trecut de 80 de ani. În plan personal, a fost căsătorit timp de decenii cu Leba Strassberg și a avut doi copii.