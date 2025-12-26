Este doliu în lumea internațională a muzicii. Ian Anderson a anunțat că vestea morții lui Mick Abrahams a fost primită cu profundă tristețe, precizând că fostul său coleg s-a confruntat timp de aproximativ 15 ani cu probleme serioase de sănătate.

Acestea s-ar fi agravat treptat, până în punctul în care nu i-au mai permis să urce pe scenă sau să ducă o viață socială normală, nici măcar parțial.

Solistul Jethro Tull a amintit că Mick Abrahams a avut un rol decisiv în formarea inițială a trupei, apărută după destrămarea formațiilor John Evan Band și McGregor’s Engine, aceasta din urmă fiind o trupă de blues fondată de Abrahams împreună cu Clive Bunker în zona Luton–Dunstable.

„Cu imensă tristeţe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull. (Mick Abrahams suferea) de probleme de sănătate care s-au agravat treptat în ultimii 15 ani, împiedicându-l în cele din urmă să mai cânte pe scenă sau să aibă o viaţă socială, chiar şi parţială. „Mick a jucat un rol esenţial în formarea iniţială a trupei Jethro Tull, născută după destrămarea trupelor John Evan Band şi McGregor’s Engine, trupa de blues pe care o crease împreună cu Clive Bunker în regiunea Luton/ Dunstable”, a scris Ian Anderson în mesajul său.

Născut în 1943, în Bedfordshire, Marea Britanie, Mick Abrahams a pus bazele trupei Jethro Tull alături de Ian Anderson la sfârșitul anilor ’60.

Grupul s-a remarcat rapid printr-un stil aparte, care combina rock-ul cu influențe de blues, muzică clasică și elemente celtice.

Revista Rolling Stone a descris ulterior Jethro Tull drept una dintre cele mai comerciale și excentrice formații de rock progresiv din lume.

De-a lungul unei cariere îndelungate, Jethro Tull a lansat aproximativ 20 de albume și a trecut prin numeroase schimbări de componență.

Mick Abrahams a părăsit trupa după înregistrarea primului album, însă contribuția sa a rămas definitorie pentru începuturile formației.

Reprezentanții trupei au transmis că Abrahams a fost un cântăreț puternic și un chitarist experimentat, virtuoz și expresiv, capabil să captiveze publicul.

Aceștia au subliniat că artistul și-a dezvoltat constant ideile muzicale, transformându-le într-o demonstrație remarcabilă de talent instrumental până la finalul carierei sale. Totodată, au fost transmise condoleanțe familiei și apropiaților, care pot fi mândri de moștenirea muzicală lăsată de Mick Abrahams.

După plecarea sa din Jethro Tull, Abrahams a format trupa de blues rock Blodwyn Pig. Aceștia au lansat două albume, Ahead Rings Out în 1969 și Getting to This în 1970, ambele ajungând în Top 10 în UK Albums Chart.

„Puteam să ne menținem pe poziții alături de orice formație. Nu ne deranja dacă eram programați alături de Crimson sau Zeppelin. Pentru noi nu se schimba nimic și nimic nu ne deranja”, a declarat Abrahams pentru Prog în 2018.

Blodwyn Pig s-a destrămat inițial în 1970, dar s-a reformat intermitent de-a lungul anilor. Abrahams a format trupa Wommett, care a avut o existență scurtă, apoi s-a lansat într-o carieră solo, lansând albumul său de debut omonim în 1971. Au urmat mai multe albume solo de-a lungul anilor, la fel ca și albumele cu trupa Blodwyn Pig reformată.

Problemele de sănătate l-au împiedicat ulterior pe Abrahams să mai cânte la chitară.

„Am avut două atacuri de cord și un accident vascular cerebral aproape în același timp (în noiembrie 2009 – n.red.). Acestea mi-au lăsat urme. În prezent, pot cânta puțin la chitară alături de alții, dar nu la nivelul la care eram odată. Asta mă supără”, a declarat el pentru Prog.

Abrahams a lansat ultimul său album solo, Revived!, în 2015. LP-ul a avut mai mulți invitați, printre care și Barre, succesorul său de la Jethro Tull.

De-a lungul unei cariere pline de opriri și reporniri, Abrahams și-a păstrat același obiectiv.