Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la 82 de ani. Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București a anunțat acest lucru. Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12:00, la Cimitirul Evreiesc de pe Șoseaua Giurgiului nr. 2.

Reprezentanții teatrului au transmis că el a lăsat în urmă multe piese de teatru și scenarii de film și că a fost unul dintre cei mai jucați dramaturgi din București și din țară. Ei au mai spus că, prin moartea lui, cultura română pierde o personalitate deosebită.

În anunț se mai arată că Radu F. Alexandru a fost senator timp de trei mandate și că a avut o activitate politică cinstită. De asemenea, s-a precizat că a lucrat mult în presă, realizând emisiuni de radio și televiziune.

„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie. „A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune”, a transmis Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Radu F. Alexandru s-a născut pe 12 iulie 1943, la București. A studiat matematică, filosofie și regie de teatru, iar mai târziu a obținut doctoratul la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică. Toate aceste domenii l-au ajutat să scrie piese bine gândite și atent construite.

A scris multe piese de teatru jucate în București, în țară și în străinătate. Printre cele mai cunoscute sunt „Nimic despre Hamlet”, „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami”, „Labirint” și „Ultima dorință”. În textele sale a vorbit clar și profund despre identitate, amintiri, vină și fragilitatea oamenilor.

A lucrat și în film, scriind scenarii pentru producții importante ale cinematografiei românești de după război. A colaborat cu regizori cunoscuți, precum Dan Pița, Alexa Visarion și Dinu Tănase. În același timp, a realizat emisiuni culturale la radio și televiziune și a scris articole despre artă și societate.

Pentru munca sa, a primit multe premii importante, printre care Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului, Premiul „Ion Luca Caragiale” al Academiei Române și mai multe premii ale Uniunii Scriitorilor.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România și a condus Filiala de Dramaturgie. După comedia „Luminița de la capătul tunelului”, prezentată în 2016, a revenit pe scena Teatrului Național cu piesa „Gertrude”, considerată unul dintre cele mai importante spectacole ale stagiunii 2023–2024.