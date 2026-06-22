Gala Premiilor MLNR a desemnat elitele României. Cercetători, medici și artiști de prestigiu au fost recompensați la Ateneul Român

Gala Premiilor MLNR, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, s-a desfășurat duminică seară, 21 iunie, la Ateneul Român din București. Evenimentul a fost organizat de Marea Lojă Națională din România în parteneriat cu Academia Română, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Consiliul Național al Rectorilor și 12 dintre cele mai importante universități din țară, scrie EVZ. În cadrul ceremoniei au fost premiate personalități care s-au remarcat prin contribuții de excepție în cercetare, medicină, economie, educație, cultură și tehnologie. Peste 800 de invitați au participat la eveniment.

În cadrul Galei Premiilor MLNR au fost acordate șapte distincții unor personalități care s-au evidențiat prin rezultate importante în domeniile științei, medicinei, economiei, educației, culturii și tehnologiei.

Premiul „Gheorghe Lazăr” pentru Științe Exacte a fost acordat dr. Valentin-Paul Nicu, cercetător senior în cadrul Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu” al Academiei Române, pentru dezvoltarea unei metode de analiză asistată de inteligență artificială denumită „Chiroscopul Digital”, capabilă să identifice cu mare precizie forma chirală a unei molecule.

Rezultatele acestor cercetări au fost publicate pe coperta revistei Chemical Science, publicație de referință a Societății Regale de Chimie din Regatul Unit, precum și pe coperta revistei Angewandte Chemie International Edition, publicație de referință a Societății Germane de Chimie, în anul 2025.

Premiul „Henri Coandă” pentru Științe Aplicate i-a revenit dr. ing. Florin Călin Păun, din cadrul grupului industrial ARESIA din Franța, pentru contribuțiile sale în domeniul sistemelor avansate cu hidrogen lichid pentru mobilitate și al sistemelor automate de pilotaj.

Premiul „Carol Davila” pentru Medicină a fost câștigat de prof. univ. dr. Ștefan Constantinescu, co-director al Laboratoarelor Ludwig pentru Cercetarea Cancerului din Bruxelles, pentru lucrarea științifică „Delineating Mpl-dependent and – independent phenotypes of Jak2 V617F positive MPNs in vivo”, publicată în 2025 în revista Blood, una dintre cele mai prestigioase publicații medicale din lume și revistă de referință a Societății Americane de Hematologie.

Premiul „Eugeniu Carada” pentru Economie a fost acordat prof. univ. dr. Emil Dinga, de la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, pentru lucrarea „Economic resilience during overlappe rises”, publicată la Editura Palgrave Macmillan în 2025.

Premiul „Spiru Haret” pentru Educație și Mediu a fost oferit prof. univ. dr. Georgeta Ion, profesor la Universitat Autònoma de Barcelona și profesor asociat la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru articolul „Beyond formal research knowledge and skills: how do teachers grow and evolve as teacher-researchers”, publicat în jurnalul Professional Development in Education în 2025.

Studiul se concentrează asupra formării continue a profesorului-cercetător și asupra dezvoltării competențelor de cercetare academică.

Premiul „Constantin Brâncuși” pentru Artă și Cultură i-a fost acordat regizorului Silviu Purcărete pentru premiera mondială a spectacolului „Iona” de Marin Sorescu, o coproducție a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre.

Spectacolul „Iona” a fost prezentat și în cadrul Expoziției Mondiale Osaka 2025, fiind declarat de organizatori și de public cel mai popular eveniment cultural al întregii expoziții, la care au participat 158 de țări.

Premiul „Grigore Moisil” pentru IT, Digitalizare, Robotică și Inteligență Artificială a fost câștigat de prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru cercetările sale privind interacțiunea și colaborarea dintre om și inteligența artificială.

Cercetările sale au aplicații directe în creșterea accesibilității sistemelor informatice, inclusiv prin utilizarea corpului uman ca suprafață de interacțiune tactilă pentru controlul dispozitivelor digitale.

Fiecare laureat al Galei Premiilor MLNR a primit un cec în valoare de 10.000 de euro și un trofeu semnat de artistul plastic și profesorul universitar Alexandru Ghilduș.

În discursul susținut în cadrul evenimentului, Cătălin Tohăneanu, Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România, a subliniat importanța valorilor care stau la baza dezvoltării unei societăți prospere.

„Fiecare premiu acordat este o mărturie a valorilor fundamentale care stau la baza unei societăți prospere: adevăr, integritate și binefacere. Este, de asemenea, o reafirmare a angajamentului nostru de a sprijini și încuraja excelența în toate domeniile vieții sociale, culturale și știintifice. În timp ce sărbătorim meritele notabile ale elitei societății românești, să ne amintim că fiecare premiu reprezintă nu doar o recunoaștere individuală, ci și o reafirmare a angajamentului nostru comun față de progresul și binele societății. Fie ca aceste premii să inspire pe toți cei prezenți să continue să aspire la excelență și să rămână dedicați misiunii de a face lumea un loc mai bun”, a spus în discursul său Cătălin Tohăneanu.

În cadrul ceremoniei, Remus Borza, Mare Maestru de Onoare Ad Vitam al Marii Loji Naționale din România și producătorul și regizorul artistic al Galei, a evidențiat rolul acestor distincții în promovarea performanței și a valorilor autentice.

„În fiecare an, ne străduim să premiem excelența în 7 domenii vitale pentru destinul nostru colectiv. Să recunoaștem și să recompensăm cercetarea originală, actul de creație și devoțiunea în slujba patriei, onorându-i așadar pe acei români care creează valoare, care inspiră și motivează tinerele generații, care modelează destine și vieți. În această Gală, recunoaștem și prețuim munca asiduă pe care nominalizații și cei premiați au depus-o în parcursul lor profesional. Reprezintă veritabile modele pentru noi toți în efortul asumat de a redefini limitele cunoașterii. Fiecare dintre premianți reprezintă o poveste de succes unică, plină de sacrificii, dedicare și perseverență. Acești oameni nu s-au complăcut în mediocritate ci au demonstrat că cercetarea, studiul și implicit cunoașterea, nu au limite. Ei au avut curajul să-și urmeze visurile, deplini conștienți că prin ceea ce fac, creează o lume mai bună pentru noi toți”, a declarat av. dr. Remus Borza.

Momentele de premiere au alternat cu un recital de virtuozitate susținut de Orchestra și Corul Operei Naționale din București, sub bagheta maestrului Daniel Jinga.

Programul artistic a cuprins arii celebre din muzica clasică universală precum: George Enescu – Rapsodia Română; Carl Orff – O Fortuna – Carmina Burana; Giacomo Puccini – Turandot – Nessun dorma; Enrico Cannio – O surdato nnammurato; Delibes – Lakmé – Flower Duet; Georges Bizet – Habanera – Carmen; Giuseppe Verdi – Corul Țiganilor – Trubadurul; Giuseppe Verdi – La Traviata – Brindisi; Johann Strauss – Marșul lui Radetzky.

La reușita programului artistic și-au dat concursul și soprana Anna Stănescu, mezzosoprana Martiniana Antonie, tenorii Alin Stoica și Teodor Ilincăi, precum și Corul de Copii al Operei Naționale din București, condus de Elena Radu.

Prezentatorul evenimentului a fost Radu Coșarcă, reputat jurnalist.

În cadrul Galei au susținut discursuri Cătălin Tohăneanu – Marele Maestru al M.L.N.R., acad. Marius Andruh – președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Mihai Dinian – ministrul Educației și Cercetării, acad. Dorel Banabic – președintele Secției de Științe Tehnice a Academiei Române, acad. Ioanel Sinescu – directorul Centrului de Chirurgie Urologică și Transplant Renal din cadrul Institutului Clinic „Fundeni”, prof. univ. dr. Viorel Jinga – rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, acad. Daniel Dăianu – președintele Consiliului Fiscal din România, acad. Mircea Dumitru – vicepreședintele Academiei Române, Constantin Chiriac – directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Cristian Măcelaru – directorul Festivalului Internațional George Enescu și acad. Gabriela Marinoschi – vicepreședintele Academiei Române.

Evenimentul a fost onorat de prezența a peste 800 de personalități din mediul academic, universitar, medical, antreprenorial și bancar, cultural, diplomatic și politic.