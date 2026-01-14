Participarea României la Târgul de carte de la Cairo din 2026 se construiește ca un moment de referință pentru diplomația culturală românească, într-un context internațional în care cultura a fost adesea marginalizată. Evenimentul, ajuns la cea de-a 57-a ediție, este cel mai mare târg de profil din lumea arabă și de pe continentul african și a atras, în 2025, un număr record de 5,5 milioane de vizitatori.

România va fi prezentă în perioada 22 ianuarie – 3 februarie 2026 în calitate de Țară Invitată de Onoare, marcând 120 de ani de relații diplomatice cu Republica Arabă Egipt. Dincolo de dimensiunea simbolică, această participare oferă vizibilitate literaturii române și deschide un cadru extins de dialog între comunități culturale, editoriale și academice din cele două țări.

Programul românesc este unul amplu și divers, reunind autori, traducători, editori, cercetători, artiști și diplomați, alături de personalități academice românești și egiptene, într-un demers care pune accent pe continuitate și cooperare pe termen lung.

Pe 12 ianuarie, la Cairo, a avut loc conferința de presă dedicată celei de-a 57-a ediții a Târgului Internațional de Carte de la Cairo. Evenimentul a reunit zeci de reprezentanți ai televiziunilor egiptene și din alte țări ale lumii arabe, precum și jurnaliști ai unor publicații internaționale, confirmând interesul major pentru ediția din acest an.

În fața tuturor acelor microfoane și camere de luat vederi s-a aflat și ambasadorul României în Republica Arabă Egipt, Olivia Toderean, alături de H.E. Ahmed Fouad Hanno, ministrul Culturii al Republicii Arabe Egipt. Subiectul central al conferinței a fost ediția 2026 a târgului, descrisă de oficialii egipteni drept cea mai amplă de până acum, cu cei mai mulți participanți și cu milioane de vizitatori așteptați.

Ministrul Culturii al Egiptului a subliniat că această ediție reflectă un moment cultural istoric pentru țară, într-un context marcat de deschiderea recentă a Marelui Muzeu Egiptean, și reafirmă rolul Egiptului ca reper cultural și civilizațional în regiune.

Ambasadorul României în Republica Arabă Egipt, Olivia Toderean, a pus accent pe dimensiunea umană și relațională a proiectului, afirmând:

„Ambiția noastră de a deveni Țară Invitată de Onoare a pornit dintr-o dorință simplă: aceea de a ajunge la toți egiptenii și de a le spune — haideți să celebrăm împreună”.

În același context, diplomatul român a subliniat că prezența României nu se rezumă la un program cultural, ci urmărește construirea unor legături durabile:

„Ceea ce propunem nu este doar un program cultural, ci construirea unei rețele de prietenii”.

Eforturile ambasadorului României în Republica Arabă Egipt, Olivia Toderean, se regăsesc în structura și coerența întregului proiect cultural de la Cairo, chiar dacă amploarea acestora este dificil de sintetizat într-o formulă strict instituțională. Energia constantă, capacitatea de mobilizare și implicarea directă în fiecare etapă a pregătirii au transformat participarea României la Târgul Internațional de Carte într-un demers solid și credibil, construit pe relații umane autentice și pe respect față de cultură și dialog.

Dincolo de rolul diplomatic formal, Olivia Toderean s-a remarcat ca un arhitect de legături durabile, capabil să aducă împreună comunități culturale, instituții și profesioniști din spații diferite, într-un efort comun care depășește granițele unui eveniment punctual.

Prin această abordare, proiectul românesc de la Cairo devine nu doar o prezență vizibilă la un târg de carte de referință, ci o investiție pe termen lung în relațiile dintre România și Egipt, extinse la nivel regional și internațional.

Deschiderea oficială a standului României va avea loc joi, 22 ianuarie, în prezența autorilor români invitați: Tatiana Țîbuleac, Ioana Pârvulescu, Denisa Comănescu, Matei Vișniec, Varujan Vosganian, Bogdan-Alexandru Stănescu, Cătălin Pavel și Radu Vancu, alături de reprezentanți ai instituțiilor culturale și de publicul târgului.

Programul literar include dezbateri și mese rotunde dedicate literaturii române contemporane, poeziei, prozei și dialogului intercultural. Printre acestea se numără „Autoare românce: între tradiție și contemporaneitate”, „De la arheologie la ficțiune. Cum prind formă poveștile”, dar și discuții despre modul în care poezia pătrunde pe piețe editoriale noi, urmate de lansări de antologii.

Un eveniment special în deschiderea târgului este sesiunea dedicată operei lui Matei Vișniec și prezentării în premieră a unor traduceri în limba arabă din scrierile sale, publicate de Editura Junimea. Autorul va susține o conferință despre valoarea universală a literaturii ca punte între culturi, eveniment care marchează și lansarea Președinției române a Grupului ambasadorilor și ambasadoarelor francofone de la Cairo.

Un accent important al prezenței României ca Invitat de Onoare este pus pe traduceri și dialog editorial, prin lansarea unor volume românești traduse în limba arabă, inclusiv opere de George Arion, Marin Sorescu, Petre Ispirescu, Ion Creangă și Peter Sragher. Sunt prezentate și ediții trilingve română–franceză–arabă, iar întâlnirile profesionale dintre editorii români și egipteni vizează dezvoltarea cooperării editoriale.

Dimensiunea academică este susținută prin evenimente dedicate studiilor arabe în România, care împlinesc 75 de ani în 2026, istoriei tiparului arab și diplomației culturale, cu participarea unor specialiști precum prof. dr. George Grigore, dr. Laura Sitaru, dr. Bogdan Cojanu sau dr. Ioana Feodorov.

Domnul Profesor George Grigore s-a născut în satul Grindu, județul Ialomița și este scriitor, traducător, cercetător, filolog, pedagog și orientalist (arabist).

Domnia Sa este coordonatorul Departamentului de Limbă și Literatură Arabă din cadrul Universității din București, directorul Centrului de Studii Arabe al Universității din București, co-editor al revistei academice Romano-Arabica, ambasador al Alianței Civilizațiilor (organism ONU pentru dialog interreligios, intercultural). De asemenea, face parte din Uniunea Scriitorilor din România.

În data de 29 ianuarie 2023, prof. univ. dr. habil. George Grigore, cadru didactic de la Secția de Arabă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, a primit Premiul „Sheykh Hamad pentru Traducere și Înțelegere Internațională”, la categoria „Realizări”, pentru întreaga sa activitate de traducător.

Gala de premiere a avut loc la Doha, în Qatar, iar premiile – plachetă și medalie – au fost înmânate laureaților de către Prințul Sheykh Thani bin Hamad Al Thani.

Dintre lucrările profesorului George Grigore, menționăm traducerea în limba română a unor opere fundamentale pentru cultura arabo-islamică, așa-numitele, în arabă, ummahātu l-kutub (maicile cărților, cărțile esențiale), din domeniul religios, filosofic, mistic, sapiențial: Coranul; Al-Ghazali – Firida luminilor; Ibn Tufayl – Hayy bin Yaqzan; Ibn Rușd – Cuvânt hotărâtor; Ibn ‘Arabi – Geneza cercurilor; Ali bin Abi Talib – Nahj al-balagha; Ibn Sīnā (Avicenna) – Cartea definițiilor; al-Kindī – Despre filosofia primă Kalila şi Ibn al-Muqaffa‘ – Kalila şi Dimna sau Poveştile lui Bidpai.

De asemenea, profesorul George Grigore a realizat și traducerea în limba română a unor opere din literatura contemporană orientală: Mahmoud Darwish – Sunt Arab; Samih al-Qasim – Poeme; Khazal Almajidi – Pasărea celor patru zări; Ghalia Khoja – Epifanie ugaritică etc.

Premiul „Sheykh Hamad pentru Traducere și Înțelegere Internațională” a fost lansat la în anul 2015, fiind o distincție internațională care se acordă pe baza evaluărilor întocmite de jurii independente, formate din specialiști din întreaga lume.

Premiul are două categorii: „Realizări” și „O singură carte”. Categoria „Realizări” se referă la toate traducerile făcute de un traducător sau de o instituție, fără limită în timp, traduceri ce constituie o contribuție esențială la cunoașterea culturii arabe, iar categoria „O singură carte” se referă la traducerea unei singure cărți, cu impact cultural major, în ultimii cinci ani.

Publicul tânăr și familiile sunt invitate la un program deosebit de literatură pentru copii, cu lecturi interactive și ateliere, completat de expoziția foto „Frumusețea necunoscută a României”, spectacole de muzică și dansuri tradiționale românești și evenimentul „Panait Istrati în Egipt”.

Participarea României se va încheia pe 3 februarie 2026, cu ceremonia oficială de transmitere a ștafetei către țara invitată de onoare în 2027, în cadrul unui eveniment care confirmă rolul culturii ca instrument de dialog și apropiere între societăți.