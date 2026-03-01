Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat duminică, 1 martie, că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel vor fi evacuați pe cale aeriană către Egipt. Odată ajunși în Egipt, aceștia vor fi preluați de autoritățile române, care vor organiza transportul lor sigur către România, în funcție de condițiile disponibile și de evoluția situației din regiune.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat că au fost înregistrate peste 1.000 de solicitări de asistență consulară din Israel și câteva sute din Emiratele Arabe Unite, unde românii au rămas blocați după anularea sau reprogramarea zborurilor. Pentru a răspunde cererii, MAE a dublat personalul consular în zonele afectate, deși menținerea legăturii cu toți solicitanții rămâne dificilă din cauza volumului mare de cereri.

Românii sunt sfătuiți să contacteze în primul rând agențiile de turism și companiile aeriene, să se informeze din surse oficiale, să păstreze legătura cu autoritățile locale și să se înregistreze la misiunile diplomatice pentru eventuale evacuări sau repatrieri. MAE monitorizează situația și colaborează cu parteneri internaționali pentru întoarcerea sigură a cetățenilor români.

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, TAROM se pregătește să opereze curse speciale pentru a facilita întoarcerea cetățenilor români din zona de conflict. După obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru zborurile Cairo–București, peste 360 de români vor putea ajunge pe aeroportul Otopeni mâine dimineață.

Echipele TAROM acționează în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități naționale, aflate în legătură permanentă cu misiunile diplomatice ale României din regiune. Personalul companiei menține contactul cu grupurile de români aflați în zonă, inclusiv cu pelerinii blocați la Bethlehem, care se deplasează astăzi pe cale rutieră către Cairo pentru a se îmbarca spre București.

Primul zbor special TAROM din Cairo va fi operat de un echipaj format din șase profesioniști, sprijiniți de echipele comerciale, operaționale și tehnice mobilizate pentru a asigura siguranța și succesul misiunii de repatriere.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat că anumite țări din Orientul Mijlociu implicate în conflict au frontierele încă deschise, subliniind însă că problema nu se reduce doar la traversarea granițelor, ci la faptul că zona este activă militar, cu lovituri aeriene asupra unor ținte diverse.

Țărnea a fost întrebat duminică, într-o conferință de presă, despre situația aeroporturilor din regiune și despre soluțiile pentru ca românii aflați acolo să poată reveni în țară.

”Unele dintre aceste ţări şi nu voi intra fiecare caz în parte, au frontiere tereste care încă sunt deschise. Sau care sunt deschise în acest moment. Problema nu e doar să treci aceste frontiere. Vorbim despre o zonă practic de război, în care sunt lovituri aeriene active împotriva unor ţinte de toate categoriile. Am văzut inclusiv clădiri civile, porturi şi aşa mai departe afectate, nu numai obiective militare”, a declarat Andrei Ţărnea.

El a subliniat că România și-a exprimat solidaritatea față de țări precum Qatar, Bahrain, Iordania, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, care au fost vizate de atacuri cu drone sau rachete din partea Iranului, unele provocând victime și răniți.

Purtătorul de cuvânt al MAE a adăugat că a fost activat mecanismul european de cooperare consulară și că sunt luate în calcul atât scenarii terestre, cât și maritime pentru protecția cetățenilor români.