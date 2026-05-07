Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat pentru Agerpres că planul de restructurare al TAROM este ultima șansă pentru companie. El a explicat că planul a fost aprobat de Comisia Europeană, iar ajutorul financiar vine de la statul român. Totodată, a spus că legea nu mai permite acordarea altor bani după acest ajutor.

Chirițoiu a precizat că restructurarea trebuie să ajute compania să devină profitabilă și să se poată susține singură. El a amintit că TAROM nu a mai făcut profit din activitatea de transport aerian din 2008, ci doar a mai câștigat bani din vânzarea unor active. În opinia lui, nicio companie nu poate pierde bani timp de aproape 20 de ani și să continue la fel. Acesta și-a exprimat speranța că planul va funcționa și că TAROM va deveni viabilă economic. A adăugat însă că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, vor trebui găsite alte soluții.

Președintele Consiliului Concurenței a spus și că închiderea companiei ar fi o variantă extremă, dar că astfel de situații au existat în țări precum Bulgaria și Ungaria. El a mai dat exemplul Italia, unde s-au căutat investitori sau parteneri comerciali pentru companiile aeriene aflate în dificultate.

Compania TAROM aplică în prezent un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2026. Planul prevede termene clare, indicatori de performanță și angajamente asumate de statul român. În total, ajutorul acordat companiei poate ajunge la 95,3 milioane de euro și include atât ștergerea unor datorii, cât și o injecție de capital.

Printre condițiile impuse de Comisia Europeană se numără reducerea flotei TAROM de la 18 la 14 aeronave și diminuarea numărului de rute operate. Aceste măsuri au rolul de a limita efectele asupra concurenței de pe piața transportului aerian.

Președintele autorității de concurență a participat joi la conferința Future of Governance International, organizată de Envisia – Boards of Elite. Evenimentul s-a concentrat anul acesta pe tema „The Great Governance Reset” și a reunit lideri din sectorul public și privat, membri ai consiliilor de administrație, investitori și experți internaționali.

În cadrul conferinței au fost discutate subiecte precum refacerea încrederii în instituții, modul în care poate fi construită o guvernanță pregătită pentru situații de criză, păstrarea controlului uman într-o lume influențată tot mai mult de inteligența artificială și rolul noilor generații în procesul de luare a deciziilor. Deschiderea evenimentului a fost susținută de geostrategul internațional Tina Fordham.

TAROM a fost înființată în anul 1954 și s-a dezvoltat odată cu evoluția aviației românești. De-a lungul anilor, compania și-a consolidat poziția de principal operator aerian din România, funcționând sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Din 25 iunie 2010, TAROM face parte din alianța internațională SkyTeam. Apartenența la această alianță oferă pasagerilor acces la mai multe destinații, conexiuni mai rapide și un număr mai mare de zboruri. Totodată, pasagerii pot acumula și folosi mile de zbor prin programele de fidelizare ale companiilor membre. Compania operează peste 50 de destinații, atât prin zboruri proprii, cât și prin parteneriate de tip code-share, și deține o flotă de 18 aeronave. Din anul 1993, TAROM este membră a IATA, fiind astfel integrată în structurile internaționale ale industriei aviatice.

În prezent, TAROM se prezintă ca o companie orientată spre modernizare și dezvoltare, acordând atenție și protecției mediului. În acest sens, compania implementează măsuri și proceduri menite să reducă emisiile de dioxid de carbon.

Activitatea și organizarea TAROM sunt reglementate prin mai multe acte normative, printre care Legea nr. 136/1998, Ordonanța nr. 45/1997 și Ordonanța nr. 98/2000.