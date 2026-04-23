Consiliul Concurenței aprobă preluarea integrală a Fabricii de Zahăr Premium Luduș de către Mihaela Elena Neagu

Consiliul Concurenței a anunțat joi, printr-un comunicat, autorizarea tranzacției prin care Mihaela Elena Neagu preia integral Fabrica de Zahăr Premium Luduș.

Anterior acestei operațiuni, fabrica era deținută de Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, împreună cu alți acționari minoritari.

În 2023, Fabrica de Zahăr Luduș a fost preluată de antreprenorii Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, după ce grupul francez Tereos a decis închiderea unității. La începutul aceluiași an, fabrica a fost vândută de gigantul industrial Tereos, cel mai mare producător de zahăr din Franța și al doilea la nivel mondial, către cei doi antreprenori români.

Mihaela Neagu, director general al companiei Best Achiziții, a mai achiziționat în 2021 și Fabrica de Zahăr Bod.

Fabrica de Zahăr Luduș a fost înființată în 1960 și a devenit, de-a lungul timpului, una dintre ultimele unități din România care produc zahăr din sfeclă.

Compania îmbină tradiția cu tehnologiile moderne de producție, pentru a menține standarde ridicate de calitate și pentru a oferi un zahăr natural, obținut exclusiv din sfeclă cultivată în România.

Cu rădăcini puternice în comunitatea locală, fabrica pune accent pe continuitatea valorilor transmise de generațiile anterioare, adaptând însă procesele de producție la cerințele actuale, inclusiv din perspectiva protecției mediului.

Calitatea rămâne principala prioritate, fiecare lot de zahăr fiind realizat pentru a respecta standarde înalte de puritate și siguranță, astfel încât produsul final să inspire încredere consumatorilor.

În paralel, compania este implicată în proiecte dedicate comunității locale, menite să sprijine un stil de viață sănătos, inclusiv prin inițiative precum organizația Best4Life, care promovează obiceiuri benefice pentru sănătate.

Fabrica de Zahăr Luduș rămâne o companie cu capital 100% românesc, una dintre puținele unități de profil care continuă producția de zahăr în România și își propune să își păstreze această identitate și în viitor.