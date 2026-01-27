Consiliul Concurenței a anunțat că se află în faza de analiză a tranzacției prin care Allianz-Țiriac Asigurări SA intenționează să preia Campion Broker de Asigurare și Reasigurare SRL, o operațiune care ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței de asigurări și brokeraj din România.

„Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Allianz-Ţiriac Asigurări SA intenţionează să preia Campion Broker de Asigurare şi Reasigurare SRL”, a transmis autoritatea de concurență.

Allianz-Țiriac Asigurări SA este una dintre cele mai importante companii de asigurări din România și face parte din grupul internațional Allianz, unul dintre liderii globali ai industriei. Compania este activă atât în zona asigurărilor generale, cât și în cea a asigurărilor de viață, oferind o gamă extinsă de produse destinate persoanelor fizice și juridice.

Portofoliul său include asigurări din segmente precum viață și sănătate, autovehicule, proprietăți, călătorii, precum și alte tipuri de polițe adaptate nevoilor pieței locale. Prin această tranzacție, Allianz-Țiriac își consolidează poziția într-un context în care competiția dintre asigurători și intermediari este tot mai intensă.

Campion Broker de Asigurare și Reasigurare SRL activează pe piața de brokeraj în asigurări, oferind servicii de intermediere atât pentru asigurări generale, cât și pentru asigurări de viață. Compania are un portofoliu diversificat, care acoperă o gamă largă de produse.

Printre segmentele în care Campion Broker oferă servicii se numără RCA, CASCO, asigurări de locuință, sănătate, călătorii, clădiri și bunuri, agricultură, răspunderi civile, dar și alte tipuri de polițe adresate mediului de afaceri și clienților individuali. Preluarea ar putea duce la o integrare mai strânsă între activitatea de asigurare și cea de distribuție.

Conform Legii concurenței nr. 21/1996, operațiunea de preluare trebuie să fie autorizată de Consiliul Concurenței. Autoritatea va analiza tranzacția pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu un mediu concurențial normal, evaluând efectele asupra structurii pieței, nivelului concurenței și accesului consumatorilor la produse și servicii.

Analiza va avea în vedere inclusiv poziția combinată a companiilor implicate, eventualele efecte asupra altor brokeri și asigurători, precum și impactul asupra clienților finali.

Consiliul Concurenței a precizat că orice persoană sau entitate interesată poate transmite observații, opinii sau puncte de vedere privind această tranzacție. Acestea pot fi depuse în termen de 20 de zile, conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

La finalul analizei, autoritatea de concurență va emite o decizie în termenul legal, care poate include autorizarea tranzacției, autorizarea cu condiții sau respingerea acesteia, în funcție de concluziile evaluării.