Piața asigurărilor auto obligatorii din România traversează o criză structurală serioasă, în ciuda declarațiilor oficiale care vorbesc despre stabilitate, avertizează Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Într-o scrisoare transmisă conducerii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), COTAR, alături de alte șapte organizații profesionale, contestă public afirmațiile vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, potrivit cărora piața RCA ar funcționa în parametri normali.

Demersul este susținut de UGIR 1903, Federația Europa, Apulum, APTE 2000, Federația Națională a Camerelor Operatorilor Taxi și Taximetriștilor Independenți din România (FNCOTR), Federația Națională a Școlilor de Șoferi din România (FNSSR) și CNTR. Aceste organizații susțin că realitatea din teren contrazice flagrant discursul oficial al ASF.

Potrivit reprezentanților transportatorilor, efectele falimentelor răsunătoare ale City Insurance și Euroins au fost suportate aproape exclusiv de populație și de firmele românești. În urma acestor evenimente, prețurile polițelor RCA au crescut accelerat, în unele cazuri cu până la 300%, fără o legătură clară cu nivelul daunelor sau cu costurile reale din piață. După eliminarea plafonării tarifelor, în anul 2025, scumpirile au continuat, ajungând până la încă 50%, iar în prezent sunt raportate majorări lunare succesive, considerate nejustificate din punct de vedere economic și actuarial.

Organizațiile semnatare atrag atenția că, deși profitul este legitim într-o economie de piață, situația actuală reprezintă o anomalie: anumite companii de asigurări înregistrează câștiguri de sute de milioane de euro, în timp ce tarifele cresc fără o corelație transparentă cu riscul asigurat. În același timp, mecanismul Bonus-Malus ar fi fost golit de conținut, diferențele de preț pentru același șofer și același vehicul ajungând, între asigurători, și la 300%.

„Considerăm că aceste afirmaţii reprezintă o sfidare la adresa realităţii economice trăite zilnic de milioane de români şi de companiile de transport. Discursul oficial de la vârful ASF este contrazis brutal de situaţia din teren, unde falimentele marilor jucători (City Insurance şi Euroins) au fost decontate exclusiv de populaţie şi de firmele româneşti. Şi nu vorbim din auzite. Este explozia preţurilor generatoare de profit legitim sau e jaf organizat? După marile falimente, poliţa RCA a înregistrat creşteri de până la 300%, scumpiri fără legătură cu daunalitatea reală sau cu costurile efective din piaţă. În anul 2025, după ridicarea plafonării, tarifele au mai crescut cu până la 50%. Astăzi, asistăm la creşteri lunare, lipsite de orice justificare economică sau actuarială transparentă”, se menţionează într-un comunicat al COTAR

COTAR acuză ASF că nu a exercitat o supraveghere eficientă a pieței și că evită să explice public aceste discrepanțe majore. În opinia transportatorilor, piața RCA a ajuns la un nivel de cost comparabil cu cel din Germania, în condițiile în care veniturile din România sunt de aproximativ cinci ori mai mici. Pentru numeroși pensionari sau mici proprietari auto, plata unei polițe RCA echivalează cu două luni de pensie, situație calificată drept o problemă socială gravă.

În scrisoarea adresată ASF, organizațiile solicită recunoașterea oficială a disfuncționalităților din piață, transparență totală privind fundamentarea tarifelor, măsuri ferme împotriva abuzurilor și intervenții urgente pentru protejarea transportatorilor și a economiei naționale. De asemenea, este cerută emiterea unei ordonanțe de urgență care să permită emiterea polițelor RCA de către o instituție financiară românească, prevedere deja existentă în Legea nr. 132/2017.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că, în lipsa unor decizii rapide și clare din partea autorităților, iau în calcul organizarea unui protest public, ca formă de presiune pentru corectarea dezechilibrelor din piața RCA.