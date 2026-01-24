Piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) din România arată semne clare de stabilitate și creștere la începutul anului 2026, potrivit declarațiilor lui Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiare (ASF) responsabil pentru sectorul asigurărilor. Oficialul a subliniat că, deși experiențele recente amintesc de riscurile trecutului, evoluția actuală este semnificativ îmbunătățită.

Această evoluție vine în contextul liberalizării prețurilor RCA, după ridicarea plafonului tarifar la 1 iulie 2025. În ultimii ani, tarifele fuseseră înghețate temporar, măsura fiind menită să limiteze efectele retragerii autorizației Euroins, un asigurător important care părăsise piața.

„Piața asigurărilor RCA din România este astăzi una stabilă și funcționează după reguli sănătoase, fiind marcată de o conduită mult îmbunătățită față de trecut, atât din partea asigurătorilor, cât și a intermediarilor. Deși lecțiile trecutului ne amintesc ce se întâmplă atunci când normele de prudență și solvabilitate sunt ignorate și ne conduc inevitabil către gândul la ce poate fi mai rău, situația actuală este radical îmbunătățită”, a declarat Sorin Mititelu pentru Mediafax.

El a mai subliniat că, în economia liberalizată, fluctuațiile de preț sunt normale, iar ASF dispune acum de instrumente eficiente pentru medierea litigiilor și crearea unui cadru de respect reciproc între părțile implicate.

„Într-o economie liberă, este firesc că prețurile să varieze, iar ocazional să apară mici divergențe între părți; esențial este însă faptul că avem acum instrumente eficiente de mediere și de soluționare a litigiilor și tindem către a avea o cultură a respectului reciproc”, a subliniat vicepreședintele ASF.

În privința reclamațiilor și litigiilor, datele ASF arată că numărul acestora rămâne scăzut raportat la volumul total de polițe RCA, existând doar o singură excepție care a necesitat intervenția autorității încă din 2025. Oficialul a menționat că, în prezent, nu există motive de îngrijorare privind comportamente care ar putea amenința stabilitatea pieței.

„Analiza datelor oficiale confirmă că numărul reclamațiilor și al litigiilor este foarte mic în raport cu volumul total de polițe încheiate. Mai mult, cu o singură excepție, asupra căreia ASF a intervenit deja ferm încă de anul trecut, există un echilibru între cota de piață a fiecărei companii și numărul de sesizări primite”, a subliniat oficialul ASF.

La finalul primelor nouă luni din 2025, șapte societăți erau autorizate de ASF să activeze pe segmentul RCA: Allianz-Ţiriac, Asirom Vienna Insurance Group, Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig. În plus, trei sucursale care operează sub dreptul de stabilire — Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican (prin brandul Anytime) — au înregistrat prime semnificative în aceeași perioadă, împreună cu Dallbog, care activează în baza libertății de a presta servicii.

„Cifrele oficiale oferă o imagine clară și mai curând pozitivă decât negativă asupra întregului sistem, demonstrând că piața este pe un trend bun. Prin urmare, având în vedere acest progres vizibil, nu există motive că în 2026 să avem așteptări privind necesitatea luării unor măsuri administrative extreme din partea autorității de supraveghere a pieței de asigurări”, a conchis vicepreședintele ASF în răspunsul pentru Mediafax.

Gradul de concentrare pe piață rămâne ridicat pentru principalii asigurători, primele trei companii cumulând peste jumătate din portofoliul RCA. Totuși, influența sucursalelor și a societății Dallbog a redus ușor această concentrare comparativ cu anii anteriori.

Conform ASF, valoarea totală a primelor RCA subscrise în primele nouă luni din 2025 a atins 7,55 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 11% față de perioada similară a anului precedent. Numărul contractelor RCA încheiate a fost de circa 5,7 milioane, marcând o creștere de 8% față de 2024.

Vicepreședintele ASF a concluzionat că piața RCA din România are la începutul anului 2026 premise favorabile pentru continuitate și stabilitate, fără necesitatea unor intervenții drastice. Creșterea volumului primelor și menținerea unui număr redus de litigii indică un sector sănătos și bine reglementat, capabil să funcționeze într-un cadru liberalizat.