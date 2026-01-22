Pentru prima înmatriculare, obținerea certificărilor de la RAR este obligatorie, iar solicitantul trebuie să facă în prealabil o programare online, telefonic sau direct la sediul instituției. Este important de reținut că, începând cu 1 ianuarie 2021, mașinile cu volan pe dreapta nu mai pot fi înmatriculate în România.

Pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România și care au fost anterior înmatriculate în alte state membre UE, cum ar fi Italia, Germania sau Belgia, RAR eliberează cartea de identitate a vehiculului (CIV). Aceasta se acordă direct dacă vehiculul are omologare UE și nu a suferit modificări față de configurația omologată; în caz contrar, se efectuează omologare individuală.

Din 25 iulie 2022, CIV poate fi eliberată doar achizitorului intracomunitar, adică persoanei fizice sau juridice care a dobândit autovehiculul și care figurează în documentele de achiziție.

Solicitantul sau împuternicitul acestuia trebuie să prezinte documentele de achiziție intracomunitară, cum ar fi factura sau contractul de vânzare-cumpărare, în original sau copie lizibilă, deoarece acestea sunt scanate și transmise digital către ANAF, care poate suspenda eliberarea CIV pentru maximum cinci zile. RAR efectuează, de asemenea, verificarea tehnică (ITP) și certifică autenticitatea vehiculului.

Actele necesare la RAR pentru prima înmatriculare includ:

actul de identitate al solicitantului;

cererea completată pe propria răspundere și semnată în prezența angajatului RAR;

documentul de înmatriculare din țara de proveniență în original;

certificatul de conformitate (CoC) emis de producător, obligatoriu pentru vehiculele cu emisii CO2 măsurate conform procedurii WLTP, de regulă fabricate după 31 august 2018;

documentul de achiziție intracomunitară (original sau copie lizibilă);

împuternicirea legală în original, dacă achizitorul nu se prezintă personal.

După obținerea CIV, pentru înmatriculare mai sunt necesare:

cererea de înmatriculare auto;

certificatul ANAF privind plata TVA în cazul achizițiilor intracomunitare sau formularul „Certificat”;

dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare (49 de lei);

actul de identitate al solicitantului, în original și copie;

copia contractului RCA valabil;

documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, original și copie;

cartea de identitate a vehiculului, original și copie;

certificatul de autenticitate eliberat de RAR;

documentele de înmatriculare străine și plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

dovada efectuării ITP în termenul de valabilitate; și dovada plății contravalorii plăcuțelor.

Certificatul de autenticitate al vehiculului, emis doar de RAR, atestă că principalele elemente de identificare sunt originale și nu au fost modificate neautorizat, confirmând identitatea vehiculului în raport cu datele din cartea sa de identitate.

Deși obținerea acestui certificat nu mai este obligatorie la schimbarea proprietarului unui vehicul înmatriculat în România, RAR recomandă obținerea lui înainte de achiziția unui vehicul second-hand pentru a evita eventuale probleme ulterioare.