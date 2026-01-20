O persoană a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei și a rămas fără autoutilitară, după ce a fost surprinsă aruncând ilegal deșeuri pe un câmp din apropierea localității Șindrilița, județul Ilfov.

Potrivit Jandarmeriei Române, incidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:00, când un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov a observat o persoană care descărca deșeuri dintr-o autoutilitară într-o zonă neautorizată. Autoritățile au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

A fost dispusă și sancțiunea complementară a confiscării autoutilitarei utilizate la săvârșirea faptei.

Reprezentanții Jandarmeriei au reamintit că aruncarea deșeurilor de orice tip în afara spațiilor special amenajate este interzisă și constituie contravenție, fiind sancționată conform legislației în vigoare.

„Amendă de 30.000 de lei și autoturism confiscat pentru deșeuri aruncate ilegal Noaptea trecută, în jurul orei 23.00, o persoană a fost surprinsă de către un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov în timp ce arunca deșeuri dintr-o autoutilitară pe câmpul din apropierea localității Șindrilița. Persoana în cauză a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 30.000 de lei conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Totodată s-a dispus ca și sancțiune contravențională complementară, confiscarea autoutilitarei folosite pentru săvârșirea faptei. Reamintim cetățenilor că aruncarea deșeurilor de orice fel în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă, iar încălcarea prevederilor actului normativ constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare.”

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Buzău a aplicat o amendă de 10.000 de lei în urma unui control efectuat după o sesizare privind degajări de fum negru, a transmis instituția.

Potrivit Gărzii de Mediu Buzău, comisarii s-au deplasat la o locație din localitatea Istrița de Jos, județul Buzău, unde au constatat existența unor resturi de deșeuri în amestec – precum doze de aluminiu, carton, vată minerală, tablă, sticlă și PET-uri – care fumegau pe o suprafață de teren situată în extravilanul comunei Săhăteni, aparținând unei persoane fizice.

În urma verificărilor, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 79, alin. (2), lit. b din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că arderea deșeurilor este interzisă și are un impact major asupra mediului și sănătății populației, fiind sancționată conform legislației în vigoare.