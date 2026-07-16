Capturi la frontieră: peste 64.000 de țigarete și 28.000 de euro, confiscate în controale

Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au descoperit, în urma unor controale desfășurate la Aeroportul Otopeni și în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, zeci de mii de țigarete și 28.000 de euro nedeclarați. Bunurile au fost confiscate, iar persoanele implicate au fost sancționate contravențional.

Inspectorii vamali și lucrătorii Poliției de Frontieră au descoperit, în decurs de trei zile, peste 64.000 de țigarete și 28.000 de euro nedeclarați, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Autoritatea Vamală Română.

La data de 13 iulie, în cadrul Biroului Vamal de Frontieră (BVF) Otopeni Călători, doi pasageri care au sosit pe ruta Istanbul–Otopeni și au ales culoarul verde „Nimic de declarat” au fost selectați pentru control. În urma verificării bagajelor, inspectorii vamali au descoperit 15.100 de țigarete de proveniență turcească. Tot în aceeași zi, în bagajele unui alt pasager sosit de pe aeroportul Sabiha Gökçen au fost găsite alte 7.760 de țigarete nedeclarate.

Pe 14 iulie, inspectorii vamali din cadrul BVF Otopeni, împreună cu lucrătorii Poliției de Frontieră, au efectuat un control asupra a două persoane care călătoreau pe ruta Hurghada–Otopeni. În urma verificărilor, au fost descoperite 12.200 de țigarete de diferite mărci, introduse în țară fără a fi declarate și sustrase de la vămuire.

La data de 15 iulie, în urma unei acțiuni comune desfășurate de inspectorii vamali și lucrătorii Poliției de Frontieră, au fost selectate pentru control cinci persoane care călătoreau pe ruta Istanbul–Otopeni. În urma verificărilor, au fost descoperite 29.600 de țigarete introduse în țară fără a fi declarate și sustrase de la vămuire.

În toate cele patru cazuri înregistrate în perioada verificărilor, țigaretele au fost reținute în vederea confiscării, iar pasagerii implicați au fost sancționați contravențional.

Tot pe 15 iulie, la Biroul Vamal de Frontieră Albița, pe sensul de intrare în țară, s-a prezentat un autocamion care circula pe ruta Republica Moldova–Siria. În urma controlului fizic efectuat asupra cabinei și bagajelor șoferului, inspectorii vamali, în cooperare cu lucrătorii Poliției de Frontieră și în baza analizei de risc, precum și a unui control coordonat cu autoritățile vamale din Republica Moldova, au descoperit suma de 28.000 de euro, ascunsă și nedeclarată.

Potrivit Autorității Vamale Române, întrucât suma depășea plafonul de 10.000 de euro prevăzut de Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniunea Europeană, aceasta a fost reținută. Totodată, a fost întocmit un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, iar conducătorul auto a fost amendat cu 10.000 de lei.