Marți, 28 Aprilie 2026 – România continuă să fie o țintă pentru rețelele internaționale de trafic ilegal cu deșeuri. Într-o operațiune de amploare desfășurată luni, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori vamali și comisari ai Gărzii de Mediu, au blocat intrarea în țară a unei cantități uriașe de materiale toxice deghizate în marfă legală.

Controlul efectuat pe data de 27 aprilie 2026 a vizat șase containere sosite din Algeria, care aveau ca destinație finală o societate comercială din România. Deși în documente marfa apărea ca fiind un produs conform, verificările fizice au scos la iveală o realitate periculoasă.

În interiorul containerelor au fost descoperite 165 de tone de cenușă și zgură de topitorie. Conform Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, materialele identificate nu corespundeau sub nicio formă caracteristicilor fizice declarate în acte, existând suspiciuni rezonabile că acestea sunt deșeuri periculoase, încadrate conform HG nr. 856/2008.

Autoritățile române au acționat imediat pentru a preveni descărcarea acestor materiale pe teritoriul național. Principalele măsuri luate au fost:

Returnarea mărfii: Cele șase containere vor fi trimise înapoi în Algeria, țara de expediție, pe cheltuiala transportatorului sau a destinatarului.

Ancheta penală: A fost întocmit un dosar penal pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Acest incident nu este unul izolat, ci face parte dintr-un fenomen îngrijorător. Portul Constanța a devenit un punct critic în care deșeuri provenite din state non-UE sau chiar din spațiul comunitar încearcă să fie introduse ilegal sub eticheta de „produse second-hand” sau „materie primă”.

De ce este periculoasă zgura de topitorie? Acest tip de deșeu industrial poate conține metale grele și compuși chimici care, dacă nu sunt tratați în instalații specializate (care adesea lipsesc sau sunt ignorate pentru profit), pot contamina iremediabil solul și pânza freatică.

Succesul acestei operațiuni se datorează cooperării interinstituționale. Identificarea celor 165 de tone a fost posibilă prin verificarea încrucișată a documentelor de transport și a stării fizice a mărfii, o strategie care s-a intensificat în ultimii ani pentru a descuraja transformarea României într-o destinație pentru resturile industriale ale lumii.

„Totul indică faptul că vigilența la frontiere trebuie să rămână la cote maxime. Astfel de transporturi caută verigi slabe în controlul vamal pentru a evita costurile uriașe de eliminare a deșeurilor în țările de origine”, avertizează experții în mediu.

Ancheta continuă pentru a se stabili cine este beneficiarul real din România și dacă această captură face parte dintr-o rețea mai largă de importuri ilegale.