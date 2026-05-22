Oficialii companiei spun că situația este revoltătoare și avertizează că una dintre cele mai apreciate destinații turistice din România riscă să fie transformată într-o adevărată groapă de gunoi.

„DN57 – Clisura Dunării nu trebuie transformată într-o groapă de gunoi! Imaginile surprinse pe DN57, între Orsova şi Eşelniţa, arată o situaţie revoltătoare: zeci de saci cu gunoi menajer abandonaţi în parcări şi pe marginea drumului. DN57, pe sectorul Orşova – Eşelniţa – Dubova, reprezintă una dintre cele mai circulate şi apreciate rute turistice din România – Clisura Dunării”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Clisura Dunării este una dintre cele mai importante atracții turistice naturale din România, fiind cunoscută pentru peisajele spectaculoase, traseele de pe malul Dunării, Cazanele Dunării, statuia lui Decebal și numeroasele pensiuni și unități turistice dezvoltate în ultimii ani.

În sezonul cald, mii de turiști ajung săptămânal în zonă, iar traficul pe DN57 crește semnificativ, în special pe sectorul Orșova – Dubova.

Tocmai din acest motiv, reprezentanții CNAIR susțin că imaginea creată de munții de gunoaie abandonați pe marginea drumului afectează grav întreaga zonă turistică.

„În fiecare zi, zeci, chiar sute, de turişti tranzitează această zonă pentru peisajele spectaculoase ale Clisurii Dunării. Nu este normal ca turiştii să fie întâmpinaţi cu munţi de gunoaie, saci menajeri abandonaţi şi parcări transformate în depozite improvizate de deşeuri!”, au transmis oficialii companiei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a explicat că tomberoanele amplasate în parcările de pe marginea drumurilor naționale sunt destinate exclusiv deșeurilor produse ocazional de șoferi și turiști aflați în tranzit.

Potrivit CNAIR, acestea nu trebuie folosite pentru depozitarea gunoiului menajer provenit din gospodării, pensiuni sau case de vacanță din zonă.

„Tomberoanele amplasate în parcări NU sunt destinate gunoiului provenit din gospodării, pensiuni sau case de vacanţă”, au precizat reprezentanții companiei.

Aceștia au explicat că recipientele existente sunt dimensionate doar pentru ambalaje, pahare de cafea, PET-uri sau alte resturi generate în timpul unei opriri scurte.

„Din acest motiv, în parcări nu există containere mari pentru gunoi menajer. Mai grav este faptul că, în multe situaţii, sacii sunt abandonaţi direct pe marginea parcărilor sau în spaţiile verzi”, au transmis oficialii CNAIR.

Reprezentanții CNAIR afirmă că există suspiciuni potrivit cărora o parte dintre deșeurile abandonate pe marginea drumului ar proveni de la proprietăți turistice sau case de vacanță din apropiere.

Potrivit companiei, unele persoane ar încerca astfel să evite costurile aferente colectării legale a gunoiului menajer.

„Există suspiciuni că o parte dintre aceste deşeuri provin de la proprietăţi din zonă – case de vacanţă sau unităţi turistice – pentru a evita costurile colectării legale a gunoiului”, au transmis oficialii CNAIR.

Compania precizează însă că aceste aspecte trebuie verificate de instituțiile competente și de autoritățile locale.

Potrivit CNAIR, angajații care ar trebui să se ocupe de întreținerea infrastructurii rutiere și de siguranța circulației sunt obligați să facă permanent curățenie după persoanele care abandonează deșeuri în parcări și pe marginea drumului.

Situația a devenit atât de gravă încât echipele ajung să strângă gunoiul chiar și de trei ori pe săptămână doar pe acest sector de drum.

„Colegii noştri au ajuns să strângă gunoaiele de minimum două ori pe săptămână, iar uneori chiar de trei ori pe săptămână, doar pe acest sector de drum. În tot acest timp, personalul care ar trebui să desfăşoare activităţi specifice de întreţinere şi siguranţă rutieră pe drumurile naţionale este nevoit să facă permanent curăţenie după cei care aleg să ignore orice urmă de responsabilitate şi bun-simţ”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Fenomenul abandonării deșeurilor în parcările de pe drumurile naționale și în zonele turistice a devenit tot mai vizibil în ultimii ani, în special în perioadele aglomerate și în apropierea destinațiilor turistice populare.

Autoritățile atrag atenția că astfel de comportamente afectează atât imaginea turistică a României, cât și mediul înconjurător, iar costurile de curățare sunt suportate din bani publici.

În multe cazuri, administrațiile locale și companiile de drumuri reclamă faptul că infrastructura de colectare destinată turiștilor este utilizată abuziv pentru eliminarea gunoiului menajer provenit din gospodării sau activități comerciale.

În final, reprezentanții companiei au făcut apel la turiști, localnici și administratorii unităților turistice să respecte mediul și una dintre cele mai importante zone naturale ale României.

Oficialii spun că păstrarea curățeniei în Clisura Dunării ține atât de protejarea naturii, cât și de respectul față de cei care întrețin infrastructura rutieră.