Preşedintele american Donald Trump a anunţat oficial, în urmă cu câteva ore, că a decis să renunţe la un atac militar masiv programat împotriva Iranului, decizia sa fiind determinată de solicitările exprese venite din partea unor lideri importanţi ai ţărilor din regiunea Golfului Persic.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă a precizat că Statele Unite rămân pe deplin pregătite să lanseze o ofensivă totală şi la scară mare în orice moment, în situaţia în care nu se va ajunge la un acord acceptabil cu autorităţile de la Teheran.

Acest anunţ sever vine în contextul în care preşedintele avertizase anterior că Iranul mai are la dispoziţie doar un interval scurt de timp pentru a încheia un tratat de pace, în caz contrar existând riscul iminent de reluare a războiului, pe fondul unui armistiţiu extrem de fragil.

Donald Trump nu a oferit detalii specifice legate de tactica atacului planificat, însă a subliniat că a ordonat armatei americane să fie pregătită pentru o intervenţie masivă dacă negocierile eşuează.

Deşi intenţia de a lovi militar în cursul zilei de marţi nu fusese divulgată anterior, şeful statului american transmisese în zilele precedente avertismente dure, subliniind că timpul se scurge rapid şi că lipsa unei reacţii rapide din partea Teheranului ar putea atrage consecinţe distructive deosebit de grave.

Ameninţările privind încetarea armistiţiului încheiat la jumătatea lunii aprilie au fost repetate constant în ultimele săptămâni, Trump arătând că termenii acordului nu pot fi modificaţi unilateral de partea iraniană fără a atrage o reacţie militară.

Hotărârea actuală de anulare a operaţiunii a fost motivată prin dorinţa de a onora apelurile la reţinere transmise de aliaţii din Orientul Mijlociu, fiind menţionaţi în mod specific liderii din Qatar, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.

„Am fost rugat de către emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, și de către președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, să amânăm atacul nostru militar planificat împotriva Republicii Islamice Iran, care era programat pentru mâine (marți, 19 mai – n.red.), întrucât în prezent au loc negocieri serioase și, în opinia lor, în calitate de Mari Lideri și Aliați, se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta. Acest acord va include, în mod important, INTERZICEREA ARMELOR NUCLEARE PENTRU IRAN! Pe baza respectului meu pentru liderii menționați mai sus, i-am instruit pe secretarul de război, Pete Hegseth, pe președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Daniel Caine, și pe armata Statelor Unite, că NU vom efectua mâine atacul programat asupra Iranului, dar i-am instruit în continuare să fie pregătiți să continue cu un asalt complet, la scară largă, asupra Iranului, în orice moment, în cazul în care nu se ajunge la un acord acceptabil”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Acest anunț vine după mai multe zile de consultări politice şi strategice intense pe care Donald Trump le-a purtat direct cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele chinez Xi Jinping.

În paralel cu aceste evoluţii de la Washington, Ministerul de Externe al Iranului continuă dialogul energetic şi diplomatic strâns cu Omanul privind gestionarea securităţii în zona Strâmtorii Ormuz.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian, Esmaeil Baghaei, a evidenţiat faptul că Teheranul menţine un contact permanent cu toate părţile interesate pentru a dezvolta un mecanism stabil, capabil să asigure trecerea în deplină siguranţă a navelor aparţinând tuturor naţiunilor.

Oficialul a explicat în cadrul unei conferinţe de presă că, din moment ce Strâmtoarea Ormuz se află în apele teritoriale ale Iranului şi ale Omanului, ambele state riverane au obligaţia legală şi politică de a adopta toate măsurile necesare pentru protejarea navigaţiei internaţionale.

„Strâmtoarea Ormuz se află în apele teritoriale ale Iranului și Omanului, astfel încât ambele țări de coastă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a asigura trecerea în siguranță pentru toate națiunile. Suntem în contact constant cu Omanul și alte părți interesate pentru a dezvolta un mecanism pentru atingerea acestui obiectiv, iar discuțiile sunt în curs de desfășurare”, a afirmat Esmaeil Baghaei.

Acest demers este susţinut şi de afirmaţiile anterioare ale ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, care declarase că ţara sa este gata să garanteze tranzitul securizat prin strâmtoare pentru toate navele comerciale, imediat ce starea de conflict cu Statele Unite se va încheia.

Pe fondul blocării persistente a negocierilor de pace, Iranul a anunţat înfiinţarea unui nou organism administrativ şi militar pentru gestionarea Strâmtorii Ormuz, fapt ce semnalează impunerea unui control mult mai strict asupra acestei căi navigabile strategice.

Această măsură intervine după săptămâni întregi de perturbări majore cauzate de conflictul direct cu Statele Unite şi Israelul. Autorităţile de la Teheran au informat că această nouă structură va prelua managementul traficului maritim şi va furniza informaţii operaţionale actualizate, în condiţiile în care noile taxe de trecere şi restricţiile impuse reconfigurează transportul comercial la nivel mondial.

Consiliul Suprem de Securitate Naţională din Iran a confirmat crearea Autorităţii Strâmtorii Golfului Persic, precizând că aceasta va distribui date în timp real privind operaţiunile din zonă şi evoluţiile recente, un demers susţinut activ şi de forţele navale ale Gărzilor Revoluţionare.

Reprezentanţii mass-media oficiale guvernamentale au transmis că noul sistem reprezintă un „sistem de exercitare a suveranităţii asupra Strâmtorii Ormuz”, navele care tranzitează regiunea primind deja reglementări clare pe căi electronice de comunicare, de la adresa de e-mail info@pgsa.ir.

Traficul maritim prin această strâmtoare vitală a fost blocat în cea mai mare parte de la izbucnirea războiului, pe 28 februarie, fiind reglementat în prezent doar prin prevederile unui armistiţiu extrem de precar, care se aplică din 8 aprilie.