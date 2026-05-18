Prețul petrolului la nivel mondial a crescut rapid, după atacul de duminică asupra singurei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite, situată la Barakah.

Aceasta a fost duminică după-amiaza ținta unui atac cu dronă deosebit de grav. Incidentul a declanșat un incendiu la un generator electric extern, fiind confirmat rapid de Biroul de Comunicare din Abu Dhabi.

Comunitatea internațională și țările din Golful Persic au catalogat evenimentul drept unul „extrem de periculos”, manifestându-și îngrijorarea, în special prin vocea Indiei, cu privire la escaladarea rapidă a tensiunilor geopolitice regionale.

Impactul economic s-a resimțit instantaneu pe piețele financiare globale. Luni dimineață, pe 18 mai 2026, prețul petrolului a înregistrat creșteri spectaculoase. Prețul țițeiului Brent a urcat cu 1,24%, echivalentul a 1,36 dolari, stabilindu-se la valoarea de 110,62 dolari pe baril.

În mod similar, sortimentul West Texas Intermediate a marcat o creștere substanțială de 1,75%, adică 1,84 dolari, ajungând să fie tranzacționat cu 107,26 dolari pe baril la doar câteva ore după incident.

Prețul petrolului a fost însă influențat și de ultimele anunțuri făcute de Donald Trump duminică. Euronews.com relatează că petrolul Brent, referință internațională, cu livrare în iulie, a crescut cu 1,81% luni dimineață, ajungând la 111,27 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pe petrolul West Texas Intermediate (WTI) din SUA, cu livrare în iunie, au înregistrat o creștere de 2,15%, ajungând la 107,69 dolari pe baril, pe fondul analizei de către investitori a ultimului mesaj al președintelui Trump adresat Iranului.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, el a transmis duminică: „Pentru Iran, ceasul ticăie, și ar fi bine să se miște, REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. TIMPUL ESTE ESENȚIAL!”

Washingtonul se află într-un conflict cu Teheranul de când forțele americane și israeliene au lansat atacuri majore asupra republicii islamice la sfârșitul lunii februarie. De atunci, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește încheierea războiului care a determinat creșterea vertiginoasă a prețurilor globale la energie.

Atacul cu drone de duminică asupra unei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite a amplificat și mai mult îngrijorările cu privire la o potențială escaladare a conflictului.

În cadrul tranzacțiilor de luni dimineață, piețele din Japonia și Coreea de Sud s-au îndepărtat și mai mult de nivelurile record. Indicele Nikkei 225 din Tokyo a scăzut cu 0,9%, ajungând la 60.843,09 puncte, o scădere determinată de acțiunile din sectorul tehnologic, după ce săptămâna trecută atinsese un maxim istoric intraday de peste 63.000 de puncte.

Randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 10 ani a crescut la 2,8%, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anilor 1990, parte a unei tendințe către randamente mai mari, pe măsură ce Banca Japoniei majorează treptat ratele dobânzilor, iar costurile mai ridicate ale energiei sporesc așteptările privind creșterea inflației. Aceasta reprezintă o creștere față de aproximativ 2,55% înregistrată cu doar o săptămână în urmă.

Indicele Kospi din Seul a crescut cu 0,9%, ajungând la 7.558,50, după ce a înregistrat o scădere mai devreme în cursul zilei. Acesta a depășit pragul de 8.000 vineri, susținut de cumpărarea de acțiuni din sectorul tehnologic, impulsionată de boom-ul din domeniul inteligenței artificiale, dar a scăzut ulterior, parțial din cauza operațiunilor de realizare a profiturilor de către investitori.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut 1,6%, ajungând la 25.543,32. Indicele Shanghai Composite a scăzut cu 0,1%, ajungând la 4.132,24, după ce China a raportat date privind vânzările cu amănuntul pentru luna aprilie mai slabe decât se aștepta.

Indicele S&P/ASX 200 din Australia a scăzut cu 1,4%, ajungând la 8.508,40, în timp ce indicele Taiex din Taiwan a scăzut cu 1,1%. Indicele Sensex din India a scăzut cu 0,6%.

În alte tranzacții, dolarul american a crescut la 159,02 yeni japonezi de la 158,62 yeni. Euro se tranzacționa la 1,1626 dolari, în creștere de la 1,1622 dolari.

Între timp, contractele futures pe acțiuni din SUA se tranzacționau fără variații semnificative, după ce piața bursieră americană a înregistrat vineri o scădere față de nivelurile record și s-a alăturat tendinței mondiale de scădere a acțiunilor, pe fondul faptului că prețurile mai mari ale petrolului au provocat o undă de îngrijorare pe piața obligațiunilor.

Acțiunile care fuseseră antrenate de euforia legată de tehnologia inteligenței artificiale au condus această scădere.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2% față de maximul istoric atins cu o zi înainte. Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 537 de puncte, sau 1,1%, iar indicele compozit Nasdaq a scăzut cu 1,5% față de propriul record.

Acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat o scădere bruscă, în contrast cu creșterile fulminante din cea mai mare parte a anului, care au dus piețele din întreaga lume la niveluri record, dar au stârnit și critici că au mers prea departe.

„Din punctul nostru de vedere, se pare că piețele au intrat în zona de supra-cumpărare”, a declarat Brian Jacobsen, strateg economic șef la Annex Wealth Management. El a afirmat că profiturile solide ale companiilor și economia durabilă a SUA, care au propulsat acțiunile americane la niveluri record, rămân intacte, dar „este puțin probabil ca drumul să fie lin. Perioadele de acest gen necesită mai multă disciplină decât speranță”.