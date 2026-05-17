Emiratele Arabe Unite au explicat oficial motivele care au stat la baza retragerii din alianțele OPEC și OPEC+, într-un moment în care piața petrolului traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii. Autoritățile de la Abu Dhabi spun că decizia a fost luată în urma unei evaluări ample privind strategia energetică a țării și perspectivele viitoare de producție, respingând speculațiile legate de eventuale conflicte politice în interiorul cartelului petrolier.

Mesajul a fost transmis de ministrul Energiei, Suhail Al Mazrouei, într-o postare publicată pe platforma X și citată de Reuters.

„Nu este determinată de considerente politice şi nu reflectă vreo divizare între Emiratele Arabe Unite şi partenerii săi”, a transmis oficialul emiratez.

Declarațiile vin după ce Emiratele Arabe Unite au confirmat, la finalul lunii aprilie, că părăsesc oficial OPEC începând cu 1 mai, decizie care a produs un val de reacții pe piețele internaționale de energie.

Retragerea unuia dintre cei mai importanți producători din cadrul OPEC și OPEC+ are loc într-un context extrem de complicat pentru economia globală.

Războiul dintre SUA, Israel și Iran a provocat una dintre cele mai severe crize energetice din ultimii ani, afectând transporturile maritime și exporturile de petrol din Golf. În special, perturbările din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume, au redus semnificativ fluxurile de energie către piețele internaționale.

Pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor privind aprovizionarea, prețul petrolului a depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, amplificând presiunea asupra economiilor europene și asiatice.

În aceste condiții, retragerea Emiratelor Arabe Unite este considerată de analiști o lovitură majoră pentru influența OPEC asupra pieței mondiale a petrolului.

Deși oficialii emiratezi neagă existența unor motive politice, analiștii internaționali consideră că decizia reflectă și divergențele tot mai mari dintre Abu Dhabi și Arabia Saudită, liderul de facto al alianței petroliere.

În ultimii ani, Emiratele Arabe Unite au investit masiv în extinderea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților de producție, însă politicile de limitare a producției impuse de OPEC+ au restrâns posibilitatea țării de a profita pe deplin de prețurile ridicate ale petrolului.

Astfel, tot mai mulți experți cred că Abu Dhabi încearcă să își recâștige libertatea de decizie în privința producției și exporturilor de petrol, într-o perioadă în care cererea globală rămâne ridicată.

Potrivit specialiștilor din sectorul energetic, una dintre principalele motivații ale retragerii este dorința Emiratelor de a-și maximiza veniturile din exporturile de petrol.

Restricțiile colective stabilite în cadrul OPEC+ obligau statele membre să limiteze producția pentru a susține cotațiile internaționale ale petrolului. Totuși, pentru țări precum Emiratele Arabe Unite, care și-au extins semnificativ capacitățile de extracție în ultimii ani, aceste restricții au început să fie văzute drept o piedică economică.

În contextul actual, marcat de cerere ridicată și de temeri privind lipsa aprovizionării, Abu Dhabi pare hotărât să își folosească întreaga capacitate de producție pentru a câștiga cote suplimentare de piață.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din alianța petrolieră vine într-un moment în care marile economii ale lumii încearcă să găsească soluții pentru reducerea dependenței de petrolul din Orientul Mijlociu.

Statele europene și asiatice sunt deja afectate de creșterea prețurilor la energie, iar volatilitatea pieței petroliere amplifică riscurile pentru economie, inflație și industrie.

În paralel, tensiunile din regiune continuă să afecteze transporturile maritime și lanțurile globale de aprovizionare, iar orice nou incident în zona Golfului poate genera noi creșteri de prețuri.

Decizia Emiratelor Arabe Unite este considerată unul dintre cele mai importante momente pentru OPEC din ultimii ani și ridică semne de întrebare privind viitorul alianței petroliere.

Analiștii avertizează că influența organizației asupra pieței globale ar putea slăbi semnificativ dacă și alte state membre vor începe să își urmărească mai agresiv propriile interese economice.

În același timp, retragerea Abu Dhabiului ar putea deschide o nouă etapă de competiție între marii producători de petrol din Golf, într-o perioadă în care fiecare stat încearcă să profite de cererea ridicată și de prețurile mari la energie.

Pentru moment, Emiratele Arabe Unite insistă că relațiile cu partenerii din fostul cartel rămân bune și că decizia este strict legată de strategia economică și energetică a țării.