Prețuri carburanți sâmbătă 16 mai. Prețurile carburanților din România au înregistrat, în ultima perioadă, variații reduse, de ordinul câtorva bani, însă tendința generală indică o ușoară creștere la motorină, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă. Sâmbătă, 16 mai, piața carburantului reflectă această dinamică echilibrată, influențată atât de cererea internă, cât și de evoluțiile internaționale ale petrolului.

La nivel național, prețurile medii ale carburanților standard sunt următoarele:

Motorină standard: aproximativ 9,57 lei/litru

Benzină standard: aproximativ 9,16 lei/litru

GPL auto: aproximativ 4,39 lei/litru

În segmentul premium, costurile sunt mai ridicate, după cum urmează:

Benzină premium: aproximativ 9,78 lei/litrua

Motorină premium: aproximativ 10,37 lei/litru

În aceste condiții, un plin de motorină standard pentru un rezervor de 50 de litri ajunge la aproximativ 478–500 de lei, în funcție de stația de alimentare și de zona geografică.

În ultima săptămână, piața carburanților a fost caracterizată de stabilitate, însă motorina a înregistrat o ușoară tendință de scumpire. Această evoluție este frecvent influențată de cererea industrială și de costurile logistice, motorina având o sensibilitate mai mare la fluctuațiile internaționale ale pieței energetice.

Benzina, în schimb, a rămas relativ constantă, fără variații semnificative în intervalul analizat.

Prețul combustibililor la pompă este influențat de mai mulți factori, printre care:

cotațiile internaționale ale petrolului brut

cursul valutar leu-dolar

taxele și accizele aplicate la nivel național

costurile de rafinare și distribuție

tensiunile geopolitice globale

Chiar și fluctuațiile moderate ale petrolului pot genera modificări vizibile în prețurile de la pompă, în special în perioadele de instabilitate internațională.

Recent, prețul petrolului a înregistrat o creștere semnificativă, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și Iran. Piețele au reacționat la declarațiile politice și la riscurile de escaladare a conflictului, ceea ce a dus la majorarea cotațiilor internaționale.

Petrolul Brent a crescut cu peste 4%, ajungând la aproximativ 105,50 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american a urcat la aproape 99,80 dolari pe baril.

Această evoluție influențează direct costurile de import și rafinare, ceea ce se poate reflecta ulterior în prețurile carburanților din Europa, inclusiv din România.

Deși prețurile carburanților din România sunt momentan relativ stabile, piața rămâne sensibilă la evoluțiile internaționale ale petrolului și la tensiunile geopolitice. În acest context, orice schimbare semnificativă pe piața globală poate genera ajustări rapide și la nivel local.