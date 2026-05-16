Prețuri carburanți sâmbătă 16 mai. Prețurile carburanților din România au înregistrat, în ultima perioadă, variații reduse, de ordinul câtorva bani, însă tendința generală indică o ușoară creștere la motorină, în timp ce benzina rămâne relativ stabilă. Sâmbătă, 16 mai, piața carburantului reflectă această dinamică echilibrată, influențată atât de cererea internă, cât și de evoluțiile internaționale ale petrolului.

La nivel național, prețurile medii ale carburanților standard sunt următoarele:

  • Motorină standard: aproximativ 9,57 lei/litru
  • Benzină standard: aproximativ 9,16 lei/litru
  • GPL auto: aproximativ 4,39 lei/litru

În segmentul premium, costurile sunt mai ridicate, după cum urmează:

  • Benzină premium: aproximativ 9,78 lei/litrua
  • Motorină premium: aproximativ 10,37 lei/litru

În aceste condiții, un plin de motorină standard pentru un rezervor de 50 de litri ajunge la aproximativ 478–500 de lei, în funcție de stația de alimentare și de zona geografică.

Evoluția prețurilor în România

În ultima săptămână, piața carburanților a fost caracterizată de stabilitate, însă motorina a înregistrat o ușoară tendință de scumpire. Această evoluție este frecvent influențată de cererea industrială și de costurile logistice, motorina având o sensibilitate mai mare la fluctuațiile internaționale ale pieței energetice.

Benzina, în schimb, a rămas relativ constantă, fără variații semnificative în intervalul analizat.

Prețul combustibililor la pompă este influențat de mai mulți factori, printre care:

  • cotațiile internaționale ale petrolului brut
  • cursul valutar leu-dolar
  • taxele și accizele aplicate la nivel național
  • costurile de rafinare și distribuție
  • tensiunile geopolitice globale

Chiar și fluctuațiile moderate ale petrolului pot genera modificări vizibile în prețurile de la pompă, în special în perioadele de instabilitate internațională.

SURSA FOTO: Dreamstime/Pompe benzinărie

Creșterea petrolului pe piețele internaționale

Recent, prețul petrolului a înregistrat o creștere semnificativă, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite și Iran. Piețele au reacționat la declarațiile politice și la riscurile de escaladare a conflictului, ceea ce a dus la majorarea cotațiilor internaționale.

Petrolul Brent a crescut cu peste 4%, ajungând la aproximativ 105,50 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american a urcat la aproape 99,80 dolari pe baril.

Această evoluție influențează direct costurile de import și rafinare, ceea ce se poate reflecta ulterior în prețurile carburanților din Europa, inclusiv din România.

Deși prețurile carburanților din România sunt momentan relativ stabile, piața rămâne sensibilă la evoluțiile internaționale ale petrolului și la tensiunile geopolitice. În acest context, orice schimbare semnificativă pe piața globală poate genera ajustări rapide și la nivel local.

Prețuri combustibili în Europa

Țara Benzină (€) Motorină (€) GPL (€)
Albania 11.94 12.18 10.79
Andorra 11.62 11.74 10.89
Austria 11.81 11.93
Azerbaijan 10.58 10.56 10.35
Belarus 10.83 10.83 10.41
Belgium 11.93 12.10 10.90
Bosnia and Herzegovina 11.52 11.74 10.73
Bulgaria 11.51 11.75 10.82
Croatia 11.72 11.90 11.00
Cyprus 11.57 11.88
Czech Republic 11.75 11.79 10.98
Denmark 12.37 12.35
Estonia 11.82 11.88 10.99
Finland 12.12 12.35
France 12.05 12.18 11.08
Georgia 11.20 11.38
Germany 11.98 11.99 11.19
Greece 12.12 11.87 11.24
Hungary 11.68 11.74 11.04
Iceland 11.56 11.81
Ireland 11.82 11.99
Italy 11.95 12.04 10.85
Latvia 11.85 11.97 11.07
Liechtenstein 12.11 12.40
Lithuania 11.80 12.02 10.92
Luxembourg 11.81 11.86 10.81
Malta 11.35 11.22
Moldova 11.55 11.50 10.83
Monaco 12.04 12.23
Montenegro 11.62 11.69
Netherlands 12.36 12.33 11.04
North Macedonia 11.39 11.46 10.87
Norway 12.02 11.87
Poland 11.52 11.70 10.89
Portugal 11.99 11.99 10.99
Russia 10.79 10.89 10.36
San Marino 11.58 11.74 10.81
Serbia 11.64 11.92 10.93
Slovakia 11.80 11.87 10.92
Slovenia 11.70 11.75 11.04
Spain 11.56 11.71 11.03
Sweden 11.72 11.95
Switzerland 12.10 12.37 11.21
Turkey 11.21 11.27 10.62
Ukraine 11.47 11.74 10.95
United Kingdom 11.82 12.19 11.07