Vineri, 15 mai 2026, cea mai ieftină benzină standard se găsește la stațiile Petrom, unde litrul costă 9,12 lei. Acest preț a rămas neschimbat încă de săptămâna trecută, arată datele peco-online.ro.

La Socar, benzina standard continuă să fie vândută cu 9,14 lei pe litru, același nivel păstrat încă de luni.

Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil au menținut și ele prețul de 9,18 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă.

Raportat pe orașe, în București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard se găsește la minimum 9,12 lei pe litru. Singura excepție rămâne Cluj-Napoca, unde cea mai ieftină benzină costă 9,09 lei pe litșu, nivel care nu s-a schimbat din primele zile ale săptămânii.

La nivel național, cea mai mică valoare afișată pentru benzina standard este de 8,95 lei pe litru și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Dacă benzina a rămas stabilă, motorina standard a revenit pe creștere.

În București, la stațiile Petrom și la o stație Rompetrol, litrul de motorină costă vineri 9,44 lei, față de 9,38 lei joi, ceea ce înseamnă o scumpire de 6 bani pe litru.

În alte stații Rompetrol din Capitală, prețul a urcat la 9,54 lei pe litru, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă. Același nivel este afișat și la OMV și MOL, unde majorarea a fost identică.

Socar și Lukoil au păstrat prețul de 9,59 lei pe litru, fără modificări.

În cele cinci orașe monitorizate, București și Timișoara au cel mai mic preț pentru motorină, de 9,44 lei pe litru. În Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și costă 9,37 lei, în timp ce în Iași și Constanța prețul a ajuns la 9,48 lei pe litru.

Cea mai ieftină motorină standard din țară costă vineri 9,37 lei pe litru și se găsește la stația DHR din Cluj-Napoca, după o scumpire de 2 bani față de joi.

Prețurile combustibililor din România rămân influențate și de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului.

Vineri, cotațiile petrolului au crescut după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Beijingul ar fi fost de acord să cumpere petrol american, în urma discuțiilor cu liderul chinez Xi Jinping.

Brent crude pentru iulie a urcat la 107,30 dolari pe baril, iar WTI a ajuns la 102,74 dolari pe baril.

Trump a declarat că Beijingul ar urma să cumpere petrol din Statele Unite, iar transporturile ar urma să plece din Texas, Louisiana și Alaska. Până acum, autoritățile chineze nu au confirmat oficial aceste informații.

Creșterea prețului petrolului a fost susținută și de discuțiile privind Strâmtoarea Hormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate.

Atât Washingtonul, cât și Beijingul susțin menținerea deschisă a acestei rute strategice, iar oficialii americani au arătat că Beijingul are interes direct în reluarea completă a traficului prin această zonă.