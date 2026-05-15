Proprietarii care consideră că nu pot exista consecințe juridice în lipsa unei notificări directe riscă să se confrunte cu probleme în instanță, atrage atenția avocatul Gelu Pușcaș. Acesta explică faptul că, în practica asociațiilor de proprietari și a instanțelor de judecată, lista lunară de întreținere este tratată ca un act oficial emis de asociație.

Potrivit explicațiilor publicate de avocat, documentul este afișat la avizier și conține atât data afișării, cât și termenul de scadență. Din acel moment, proprietarul poate fi considerat că a luat cunoștință de obligațiile de plată.

„Conform practicii instanțelor și modului de funcționare al asociațiilor de proprietari:

✅ Lista lunară de plată este un act emis de asociația de proprietari.

✅ Aceasta se afișează la avizier și conține data afișării + data scadenței.

✅ Din momentul afișării la avizier, proprietarul poate fi considerat că a luat la cunoștință de sumele datorate”, a spus avocatul Gelu Pușcaș.

Acesta a subliniat că simpla afișare a listei poate produce efecte juridice importante, inclusiv în situațiile în care proprietarii contestă ulterior sumele înscrise la întreținere sau penalizările calculate de asociație.

Proprietarii care contestă valoarea sumelor trecute pe listele de întreținere au obligația să combată prezumția de legalitate a documentelor afișate de asociație. Potrivit avocatului, simpla susținere că lista nu a fost văzută nu este suficientă în fața instanței.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că proprietarii trebuie să poată demonstra fie că lista nu a fost afișată, fie că nu au avut posibilitatea reală de a lua cunoștință de aceasta.

„📌 Proprietarul care contestă sumele are obligația să răstoarne prezumția de legalitate a sumelor regăsite în lista de plată.

📌 De asemenea, trebuie să poată dovedi dacă lista NU a fost afișată sau dacă nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință de aceasta”, a precizat avocatul.

În practică, astfel de situații pot apărea atunci când există litigii privind penalități, cheltuieli comune sau alte obligații financiare stabilite de asociațiile de proprietari. Explicațiile vin în contextul în care numeroși proprietari reclamă faptul că află târziu despre datorii sau majorări ale sumelor de plată.

Proprietarii trebuie să țină cont și de termenele legale aplicabile în relația cu asociațiile de proprietari, întrucât întârzierea unor demersuri poate avea consecințe juridice importante.

Avocatul a explicat că termenul general de prescripție pentru dreptul material la acțiune este de trei ani și că acesta poate interveni dacă proprietarul nu acționează în timp util.

„⚠️ De ce este extrem de important acest lucru?

Pentru că timpul contează.

Dacă proprietarul nu face demersurile necesare în termenul legal, poate interveni prescripția dreptului material la acțiune (termenul general fiind de 3 ani)”, a transmis avocatul Gelu Pușcaș.

Totodată, acesta a atras atenția asupra unui aspect care apare frecvent în litigii. Chiar și solicitarea adresată asociației pentru predarea listelor de întreținere nu suspendă automat termenul de prescripție.

„❗Un aspect foarte important:

Chiar și acțiunea prin care proprietarul solicită asociației predarea listelor de întreținere NU suspendă automat termenul de prescripție”, a explicat avocatul.

Potrivit acestuia, unele instanțe, inclusiv Tribunalul București, au reținut în practică faptul că proprietarul este considerat informat prin simpla afișare a listei la avizier.

Tabel. Aspecte juridice importante pentru proprietarii care contestă listele de întreținere: