„O societate plătește, în baza unui contract de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, unei persoane fizice o sumă de bani pentru care reține și plătește impozit pe venit, după deducerea cotei forfetare de 40%. Trebuie să rețină și CAS, și CASS, având în vedere că persoana fizică respectivă este salariată? Dar dacă nu ar fi salariată?”, au întrebat-o cei de la StartupCafe.ro. pe Luminița Obaciu, Senior Payroll Partner, Soter & Partners.

Potrivit ei, pentru veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală în anul 2025, persoanele fizice datorează impozit pe venit și, în anumite condiții, contribuții sociale obligatorii. Impozitul pe venit se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, determinat ca diferență între venitul brut și cota forfetară de cheltuieli de 40%.

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS), aceasta nu este datorată dacă venitul net anual este mai mic decât plafonul de 12 salarii minime brute pe economie aferente anului în care se realizează venitul. Dacă venitul net anual depășește acest plafon, contribuția anuală se stabilește prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei reprezentate de 12 salarii minime brute, rezultând o obligație anuală de 12.150 lei. În situația în care venitul net anual depășește plafonul de 24 de salarii minime brute, CAS se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei de 24 de salarii minime brute, respectiv 24.300 lei anual.

Din perspectiva modalității de reținere a CAS, dacă veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt obținute de la un singur plătitor și depășesc plafonul legal, plătitorul are obligația de a calcula, reține și vira contribuția. Dacă veniturile sunt realizate din mai multe surse, contribuabilul poate desemna plătitorul care va efectua reținerea contribuției. În situația în care contribuția nu a fost reținută sau a fost reținută insuficient, regularizarea obligațiilor fiscale se efectuează prin Declarația unică, pe baza veniturilor efectiv realizate.

Totuși, legea prevede anumite excepții de la plata CAS. Astfel, contribuția nu este datorată pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate de persoane care obțin și venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor, precum și de persoanele care au calitatea de pensionari. În consecință, dacă persoana fizică este salariată, societatea nu va reține CAS pentru aceste venituri. Dacă persoana fizică nu este salariată și nici pensionară, obligația privind CAS se analizează în funcție de plafonul veniturilor realizate.

Referitor la contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), aceasta nu este datorată dacă venitul net anual este sub plafonul de 6 salarii minime brute pe economie. Dacă venitul depășește acest plafon, contribuția anuală este de 10% aplicată la baza corespunzătoare a 6 salarii minime brute, respectiv 2.430 lei anual. Dacă venitul net anual depășește plafonul de 12 salarii minime brute, CASS se calculează la nivelul a 12 salarii minime brute, rezultând 4.860 lei anual. În cazul depășirii plafonului de 24 de salarii minime brute, contribuția anuală este de 9.720 lei.

În ceea ce privește reținerea CASS, dacă veniturile sunt realizate de la un singur plătitor și depășesc plafonul legal, plătitorul are obligația să calculeze și să rețină contribuția. Dacă veniturile provin din mai multe surse, contribuabilul poate desemna plătitorul care va efectua reținerea sau poate regulariza obligația fiscală prin Declarația unică, în funcție de veniturile efectiv realizate.

Legislația prevede, de asemenea, excepții de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate de persoane care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, precum și de pensionari. Astfel, dacă persoana fizică este salariată, societatea nu va reține nici CASS pentru aceste venituri. Dacă persoana nu este salariată și nu are calitatea de pensionar, obligația privind CASS va depinde de încadrarea în plafoanele legale menționate anterior.

Veniturile din investiții, inclusiv cele reprezentând dobânzi, intră în categoria veniturilor pentru care poate exista obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), conform prevederilor Codului Fiscal. Persoanele fizice care realizează astfel de venituri datorează CASS dacă totalul veniturilor extra-salariale obținute într-un an fiscal atinge cel puțin plafonul de 6 salarii minime brute pe țară.

La stabilirea acestui plafon se iau în calcul cumulativ veniturile realizate din una sau mai multe categorii de venituri extra-salariale, precum veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, veniturile obținute din asocierea cu o persoană juridică, veniturile din cedarea folosinței bunurilor, veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, veniturile din investiții, inclusiv dobânzi, precum și veniturile din alte surse.

Cota de CASS este de 10%, iar baza de calcul se stabilește în funcție de nivelul veniturilor cumulate realizate într-un an fiscal. Astfel, dacă venitul anual este cuprins între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, contribuția se calculează la baza reprezentată de 6 salarii minime brute. Dacă venitul anual este cuprins între 12 și 24 de salarii minime brute, baza de calcul este echivalentul a 12 salarii minime brute. În situația în care venitul anual depășește 24 de salarii minime brute pe țară, contribuția se calculează la nivelul a 24 de salarii minime brute.

În cazul veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă, persoanele fizice pot datora atât contribuția de asigurări sociale (CAS), cât și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în funcție de nivelul veniturilor realizate și de situația fiscală individuală.

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS), aceasta nu este datorată dacă venitul brut anual realizat din activitate sportivă este mai mic decât plafonul de 12 salarii minime brute pe economie aferente anului fiscal respectiv. Dacă venitul brut anual depășește acest plafon, CAS se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei reprezentate de 12 salarii minime brute pe economie. În cazul în care venitul brut anual depășește plafonul de 24 de salarii minime brute, contribuția se stabilește prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei corespunzătoare celor 24 de salarii minime brute.

Din perspectiva modalității de reținere a CAS, atunci când veniturile sunt obținute de la un singur plătitor și ating plafonul legal de 12 salarii minime brute, plătitorul are obligația de a calcula și reține contribuția la baza de calcul corespunzătoare. Dacă veniturile sunt obținute din mai multe surse, contribuabilul desemnează, prin contract, plătitorul care va efectua reținerea contribuției. În situația în care contribuția reținută este mai mică decât nivelul datorat raportat la venitul cumulat realizat, persoana fizică are obligația depunerii Declarației Unice pentru regularizarea obligațiilor fiscale.

Referitor la contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), aceasta se reține la sursă de către plătitorul venitului, în momentul efectuării plății. Cota de contribuție este de 10% și se aplică asupra venitului brut realizat, baza de calcul fiind plafonată la maximum echivalentul a 72 de salarii minime brute pe economie.

În situația în care venitul cumulat realizat de persoana fizică este sub plafonul de 6 salarii minime brute pe economie, aceasta datorează diferența de CASS până la nivelul corespunzător bazei minime de 6 salarii minime brute și are obligația depunerii Declarației Unice. În schimb, dacă suma CASS reținută la sursă depășește nivelul corespunzător plafonului de 72 de salarii minime brute, contribuabilul va efectua recalcularea contribuției prin Declarația Unică, iar diferența achitată în plus poate fi restituită sau compensată.

Totuși, diferența de contribuție până la nivelul bazei minime de 6 salarii minime brute nu este datorată dacă persoana fizică a realizat, în același an fiscal, venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor la un nivel de cel puțin 6 salarii minime brute, venituri pentru care datorează deja CASS la același plafon minim, venituri din pensii sau dacă se încadrează în una dintre categoriile exceptate de la plata CASS prevăzute de legislația fiscală.