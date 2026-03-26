Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat introducerea unei noi funcționalități în cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV): precompletarea automată a Declarației Unice (D212), o măsură menită să simplifice semnificativ procesul de declarare pentru persoanele fizice.

Noua aplicație permite importul automat al datelor fiscale deja existente în sistemele Fiscului direct în formularul electronic. Astfel, veniturile raportate prin declarații informative, precum D205, vor fi afișate automat, contribuabilii având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere.

Precompletarea se adresează tuturor persoanelor fizice obligate să depună Declarația Unică, inclusiv celor care obțin venituri din:

activități independente;

drepturi de proprietate intelectuală;

cedarea folosinței bunurilor;

investiții sau activități agricole;

surse din străinătate.

De asemenea, sistemul este util pentru persoanele care datorează contribuții sociale (CAS, CASS) sau aleg să le plătească opțional.

Implementarea acestui mecanism aduce o serie de beneficii importante pentru contribuabili:

reducerea timpului necesar completării declarației;

diminuarea erorilor de introducere a datelor;

transparență asupra sursei informațiilor;

posibilitatea verificării și corectării fiecărei valori.

În plus, formularul este disponibil într-un format web modern, accesibil direct din browser, eliminând necesitatea utilizării fișierelor PDF interactive.

Autoritățile subliniază că precompletarea este doar un instrument de asistență și nu înlocuiește responsabilitatea contribuabilului. Datele afișate provin din informațiile raportate de terți și pot fi incomplete sau eronate. Prin urmare, contribuabilii trebuie să:

verifice toate informațiile precompletate;

completeze manual veniturile care nu apar în sistem (de exemplu, cele din străinătate sau din activități independente);

compare datele cu documentele justificative, precum contracte, extrase bancare sau evidențe contabile.

Totodată, precompletarea se realizează o singură dată la deschiderea formularului, iar în cazul în care a fost deja depusă o declarație, sistemul va genera automat o declarație rectificativă. Veniturile cu reținere la sursă pot necesita corecții prin intermediul plătitorilor de venit.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită de depunere a Declarației Unice (D212) este 25 mai 2026, inclusiv. Contribuabilii pot beneficia de o bonificație de până la 3% dacă depun declarația și achită obligațiile fiscale până la data de 15 aprilie 2026, potrivit Ministerului Finanțelor.