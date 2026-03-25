Dacă ești antreprenor în domeniu sau consumator, iată ce trebuie să știi despre „revoluția accizelor” din această primăvară.

Decizia ANAF nu a apărut din senin. Aceasta vine să pună în aplicare modificările aduse Codului Fiscal prin OUG nr. 68/2025, care a extins lista produselor accizabile. Începând cu acest an, două noi tipuri de produse sunt monitorizate strict și taxate:

Tutunul pentru mestecat – un produs care a câștigat popularitate ca alternativă la fumatul clasic. Tutunul pentru uz nazal (priz) – o categorie istorică de produs care revine acum sub reglementare fiscală strictă.

Deși regulile de bază au intrat în vigoare teoretic pe 15 decembrie 2025, abia acum ANAF a pus la punct mecanismul prin care acești bani ajung la bugetul statului.

Principala noutate adusă de Ordinul 326/2026 este actualizarea Formularului 120 – „Decont privind accizele”. Acesta este documentul „oglindă” în care firmele trebuie să raporteze cantitățile și sumele datorate statului.

Ce s-a schimbat concret în formular?

Secțiunea B (Date privind accizele): Au fost introduse rânduri noi dedicate special tutunului pentru mestecat și celui nazal.

Secțiunea C (Deduceri): Noile produse au fost incluse și aici, pentru a permite deducerile legale în cazurile prevăzute de Codul Fiscal.

Instrucțiuni noi: Ghidul de completare a fost refăcut pentru a evita erorile de raportare care ar putea atrage amenzi usturătoare.

Este esențial de reținut că noul formular se utilizează pentru declararea accizelor datorate începând cu anul 2025. Statul vrea să recupereze sumele din urmă, iar termenul este extrem de strâns.

[!IMPORTANT] Data limită: Formularul 120 trebuie depus obligatoriu până la data de 30 aprilie 2026.

Depășirea acestui termen pentru raportarea noilor produse accizabile poate atrage penalități de întârziere și controale tematice din partea inspectorilor antifraudă.

Specialiștii consideră că extinderea accizelor face parte dintr-o strategie mai largă de descurajare a consumului de nicotină sub orice formă, dar și de acoperire a deficitului bugetar. Prin includerea acestor produse de nișă, statul se asigură că nicio formă de procesare a tutunului nu rămâne în afara sistemului de taxare.