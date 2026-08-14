ANAF a stabilit termenul pentru luni, 17 august. Ce obligații trebuie îndeplinite până la această dată

Luni, 17 august 2026, este termenul stabilit pentru depunerea la ANAF a mai multor situații, evidențe și jurnale fiscale aferente lunii precedente. Obligațiile vizează în principal operatorii economici care produc, depozitează, importă, achiziționează sau utilizează produse accizabile. Calendarul fiscal include documente distincte pentru tutun, alcool, bere, vin, produse energetice și combustibili destinați aviației sau navigației.

Calendarul ANAF pentru 17 august 2026 cuprinde o serie extinsă de obligații declarative pentru contribuabilii care desfășoară activități în domeniul produselor accizabile, documentele solicitate fiind diferite în funcție de activitatea și autorizația fiecărui operator economic.

Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat trebuie depusă Situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat destinat rulării în țigarete și alte tutunuri de fumat. Obligația revine antrepozitarilor autorizați, destinatarilor înregistrați și importatorilor autorizați care operează cu aceste produse.

Separat, antrepozitarii autorizați pentru producția de produse accizabile trebuie să raporteze operațiunile efectuate în luna precedentă în antrepozitele fiscale. Pentru producția de alcool și băuturi spirtoase se depune situația prevăzută în Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal.

Obligațiile fiscale sunt diferențiate în funcție de categoria produselor realizate, astfel încât antrepozitarii autorizați trebuie să utilizeze anexele corespunzătoare fiecărui tip de activitate desfășurată în antrepozitul fiscal.

Pentru operațiunile din antrepozitele fiscale de producție de vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare trebuie transmisă situația aferentă lunii precedente, prevăzută în Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal. Documentul este obligatoriu pentru antrepozitarii autorizați pentru producția de produse accizabile.

Producătorii de bere aflați în aceeași categorie trebuie să depună situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal în luna precedentă, conform Anexei nr. 14.

În cazul producției de tutunuri prelucrate, raportarea se realizează prin situația prevăzută în Anexa nr. 15, obligația revenind, de asemenea, antrepozitarilor autorizați pentru producția de produse accizabile.

Operatorii din sectorul energetic și cei care administrează antrepozite fiscale de depozitare intră, la rândul lor, în categoria contribuabililor pentru care data de 17 august reprezintă un termen fiscal important.

Antrepozitarii autorizați pentru producția de produse energetice trebuie să depună Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție pentru luna precedentă, document prevăzut în Anexa nr. 16 din normele metodologice aferente Titlului VIII din Codul fiscal.

Pentru activitățile de depozitare se aplică o obligație separată. Antrepozitarii autorizați pentru depozitarea produselor accizabile trebuie să transmită Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă, potrivit Anexei nr. 17.

Calendarul fiscal include și obligații pentru operatorii implicați în achiziția, importul sau livrarea produselor supuse regimului accizelor, raportările fiind stabilite în funcție de statutul fiscal al fiecărei categorii.

Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali trebuie să depună Situația centralizatoare privind achizițiile și importurile de produse accizabile pentru luna precedentă, conform Anexei nr. 19. Documentul privește achizițiile și livrările de produse accizabile realizate de acești operatori.

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat au, la rândul lor, obligația depunerii Situației privind livrările de produse accizabile efectuate în luna precedentă. Pentru această raportare este utilizată Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal.

Termenul din 17 august îi privește și pe operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final, aceștia fiind obligați să raporteze atât achizițiile și utilizările de produse accizabile, cât și livrările de produse finite obținute.

Pentru operatorii care dețin autorizații de utilizator final pentru produse energetice trebuie depusă Situația centralizatoare privind achizițiile și utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna precedentă. Raportarea se realizează potrivit Anexei nr. 26 din normele metodologice.

Aceeași anexă este utilizată și de operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final pentru alcool etilic și produse alcoolice. Aceștia trebuie să declare achizițiile și utilizările de produse accizabile, precum și livrările produselor finite rezultate în luna precedentă.

Antrepozitarii autorizați care operează cu combustibili destinați exclusiv aviației sau navigației trebuie să transmită jurnalele aferente lunii precedente, iar documentele diferă în funcție de operațiunile și autorizațiile deținute.

Pentru livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație, antrepozitarii autorizați pentru producție sau depozitare trebuie să depună jurnalul prevăzut în Anexa nr. 29. În cazul combustibilului utilizat exclusiv pentru navigație, raportarea corespunzătoare este cea din Anexa nr. 31.

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare trebuie să raporteze și achizițiile și livrările acestor combustibili. Pentru aviație se utilizează jurnalul prevăzut în Anexa nr. 30, iar pentru navigație documentul stabilit prin Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal.

O altă obligație prevăzută pentru 17 august privește evidența marcajelor utilizate pentru produsele care, potrivit reglementărilor fiscale, sunt supuse marcării.

Trebuie depusă Evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă, document prevăzut în Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal.

Obligația revine antrepozitarilor autorizați, destinatarilor înregistrați, importatorilor autorizați de produse supuse marcării și destinatarului certificat.