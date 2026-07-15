ANAF impune un nou termen-limită, azi, 15 iulie. Contribuabilii care trebuie să depună documentele pentru a evita sancțiunile

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă aplicarea calendarului obligațiilor fiscale aferente lunii iulie, iar data de 15 iulie reprezintă un nou termen important pentru o categorie de contribuabili. Operatorii economici autorizați care desfășoară activități cu produse accizabile trebuie să transmită către Fisc o serie de declarații și situații centralizatoare referitoare la operațiunile efectuate în luna precedentă. Nerespectarea termenului poate atrage consecințele prevăzute de legislația fiscală.

În fiecare lună, ANAF stabilește principalele termene până la care contribuabilii trebuie să își îndeplinească obligațiile declarative și fiscale. Calendarul este destinat atât persoanelor juridice, cât și unor categorii specifice de operatori economici, în funcție de activitatea desfășurată.

Pentru data de 15 iulie, obligațiile nu îi vizează pe toți contribuabilii, ci în special pe cei care produc, depozitează, importă, achiziționează sau distribuie produse accizabile, domeniu care este supus unor reguli stricte de monitorizare fiscală.

Documentele trebuie întocmite pentru activitatea desfășurată în luna precedentă și sunt prevăzute de Titlul VIII din Codul fiscal și de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Potrivit calendarului fiscal publicat de ANAF, obligațiile declarative revin mai multor categorii de operatori economici autorizați.

Printre aceștia se numără:

antrepozitarii autorizați pentru producția de produse accizabile;

antrepozitarii autorizați pentru depozitarea produselor accizabile;

destinatarii înregistrați;

importatorii autorizați;

reprezentanții fiscali pentru operațiuni cu produse accizabile;

operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat;

operatorii economici autorizați ca utilizatori finali pentru produse energetice;

operatorii economici autorizați ca utilizatori finali pentru alcool etilic și produse alcoolice.

Toate aceste categorii au obligația de a transmite situațiile prevăzute de legislația fiscală pentru operațiunile realizate în cursul lunii anterioare.

Calendarul fiscal include un număr mare de situații și evidențe care trebuie transmise către administrația fiscală.

Printre acestea se regăsesc:

situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări de foi, tutun fin tăiat destinat rulării și alte produse din tutun;

situația operațiunilor desfășurate în antrepozitele fiscale de producție pentru alcool și băuturi spirtoase;

situația privind producția de tutun prelucrat;

situația operațiunilor privind produsele energetice;

situația activităților desfășurate în antrepozitele fiscale de depozitare;

situațiile centralizatoare privind achizițiile și importurile de produse accizabile;

situațiile privind livrările de produse accizabile realizate în luna precedentă;

situațiile centralizatoare privind utilizarea produselor energetice și a alcoolului etilic de către utilizatorii finali autorizați;

jurnalele privind livrările și achizițiile de combustibil destinat exclusiv aviației;

jurnalele privind livrările și achizițiile de combustibil destinat exclusiv navigației;

evidența privind achiziționarea, utilizarea, deteriorarea, distrugerea și returnarea marcajelor fiscale.

Aceste documente permit autorităților fiscale să urmărească circuitul produselor accizabile și respectarea obligațiilor privind plata accizelor.

Regimul produselor accizabile este unul dintre cele mai strict reglementate din legislația fiscală. Alcoolul, băuturile spirtoase, produsele din tutun și produsele energetice sunt supuse unor obligații speciale de evidență și raportare, iar operatorii economici autorizați trebuie să transmită periodic informații detaliate privind producția, depozitarea, achizițiile, importurile și livrările.

Aceste raportări sunt utilizate de ANAF pentru verificarea modului în care sunt calculate și achitate accizele, dar și pentru prevenirea evaziunii fiscale în sectoarele considerate cu risc fiscal ridicat.

Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că termenele din calendarul ANAF trebuie respectate cu strictețe. Nedepunerea la timp a documentelor sau transmiterea unor informații incomplete poate atrage măsurile prevăzute de Codul de procedură fiscală, inclusiv amenzi contravenționale sau alte sancțiuni aplicabile în funcție de natura obligației încălcate.

Din acest motiv, contribuabilii vizați sunt sfătuiți să verifice din timp obligațiile care le revin și să transmită documentele până cel târziu la data de 15 iulie, astfel încât să evite eventualele probleme în relația cu administrația fiscală.