Pensie 2026. Pensionarii care trebuie să depună cerere pentru bani în plus. Casa de Pensii nu face automat recalcularea

Pensionarea nu înseamnă, în toate cazurile, și încetarea activității profesionale. Mulți români continuă să lucreze după ce au obținut pensia pentru limită de vârstă și cumulează veniturile din muncă cu pensia. Perioada lucrată ulterior poate conta la stabilirea drepturilor de pensie, însă majorarea nu se face automat. Pentru ca noul stagiu de cotizare să fie valorificat, pensionarul trebuie să solicite recalcularea.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește o regulă importantă pentru persoanele care, după înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, continuă să desfășoare o activitate pentru care sunt datorate contribuții de asigurări sociale.

Stagiul de cotizare realizat după pensionare poate fi adăugat la cel deja valorificat la stabilirea dreptului inițial. Acest lucru poate conduce la modificarea cuantumului pensiei, în funcție de perioada lucrată și de contribuțiile aferente veniturilor obținute.

Procedura nu trebuie însă confundată cu recalcularea bazată pe adeverințe vechi, sporuri sau venituri care nu au fost luate în considerare la stabilirea inițială a pensiei. În acest caz este vorba strict despre munca prestată după data înscrierii la pensie.

Potrivit art. 94 alin. (6) din Legea nr. 360/2023, pensionarii pentru limită de vârstă care realizează stagiu de cotizare după data înscrierii la pensie pot solicita recalcularea prin adăugarea acestuia.

Un aspect important este că simplul fapt că pensionarul continuă să lucreze și să contribuie la sistemul public de pensii nu determină actualizarea automată a pensiei aflate în plată.

Stagiul realizat ulterior există în evidențele sistemului, însă valorificarea lui în cuantumul pensiei se face la solicitarea pensionarului.

Cu alte cuvinte, pensionarul trebuie să inițieze procedura de recalculare. Casa teritorială de pensii nu este obligată de această regulă să emită periodic, din oficiu, o nouă decizie doar pentru că beneficiarul pensiei a continuat să lucreze.

Casa Națională de Pensii Publice a precizat că, pentru valorificarea stagiului de cotizare realizat după înscrierea la pensie, pensionarii pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea prin adăugarea perioadei respective.

Recalcularea pensiei poate fi cerută o singură dată într-un an calendaristic

Legea stabilește și o limită privind frecvența solicitărilor. Pensionarul poate cere adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare o singură dată într-un an calendaristic.

Prin urmare, nu poate fi solicitată recalcularea în fiecare lună sau după fiecare nouă perioadă scurtă de activitate.

Un pensionar care continuă să lucreze poate solicita valorificarea perioadei suplimentare, însă trebuie să țină cont de regula unei singure cereri de acest tip într-un an calendaristic.

Această prevedere este importantă mai ales pentru persoanele care lucrează fără întrerupere mai mulți ani după pensionare. Ele pot solicita periodic adăugarea noului stagiu, în limitele stabilite de lege.

Momentul depunerii cererii are o importanță directă pentru plata noului cuantum.

Conform art. 94 din Legea nr. 360/2023, sumele rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Asta înseamnă că majorarea rezultată din valorificarea stagiului lucrat după pensionare nu se acordă automat din momentul în care persoana a început să lucreze sau din momentul în care a acumulat o anumită perioadă suplimentară de cotizare.

Data cererii este cea care declanșează procedura de recalculare, iar noile drepturi rezultate se acordă din luna următoare înregistrării solicitării.

Din acest motiv, pensionarii care au continuat să lucreze după ieșirea la pensie trebuie să știe că simpla plată a contribuțiilor sociale nu înlocuiește cererea de recalculare.

Cererea pentru recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului de cotizare realizat după pensionare se soluționează, potrivit legii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării.

Casa teritorială de pensii emite o decizie de recalculare prin care stabilește noul număr de puncte și drepturile de pensie rezultate.

Termenul de 45 de zile poate fi prelungit cu încă 30 de zile atunci când, pentru soluționarea cererii, sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare.

Chiar dacă decizia este emisă ulterior, legea stabilește că sumele rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Actuala lege a pensiilor permite, ca regulă generală, cumularea pensiei cu venituri provenite dintr-o activitate pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale.

Există însă excepții prevăzute expres de lege, inclusiv pentru anumite situații care îi privesc pe beneficiarii pensiei anticipate și pe unii beneficiari ai pensiei de urmaș.

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă care continuă să lucreze și pentru ale căror venituri se datorează contribuții de asigurări sociale, stagiul realizat după pensionare poate fi valorificat ulterior prin recalculare.

Practic, contribuțiile aferente perioadei lucrate după înscrierea la pensie pot conta la stabilirea unui nou cuantum, dar numai după parcurgerea procedurii prevăzute de lege.

Există însă o diferență importantă între stagiul de cotizare care poate fi adăugat prin recalculare și punctele de stabilitate introduse prin noua lege a pensiilor.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că stagiul de cotizare realizat în regim de cumul al pensiei cu venituri pentru care se datorează contribuții nu intră în calculul punctelor de stabilitate.

Prin urmare, perioada lucrată după pensionare poate fi valorificată la recalcularea pensiei, dar nu generează automat punctele de stabilitate acordate pentru stagiul contributiv realizat peste anumite praguri prevăzute de lege.

Distincția este importantă deoarece cele două mecanisme au reguli diferite. Recalcularea prin adăugarea stagiului realizat după pensionare privește contribuțiile și punctajul aferent noii perioade de activitate, în timp ce punctele de stabilitate sunt stabilite după regulile distincte prevăzute de Legea nr. 360/2023.

Pentru pensionarii pentru limită de vârstă care au rămas în activitate după pensionare, verificarea stagiului realizat ulterior și solicitarea recalculării pot avea efect asupra sumei primite lunar.

Legea permite adăugarea perioadelor de cotizare realizate după înscrierea la pensie, însă procedura este una la cerere și poate fi solicitată o singură dată într-un an calendaristic.

Noile drepturi rezultate se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Astfel, anii sau lunile lucrate după pensionare pot conta la calculul pensiei, dar pensionarul trebuie să solicite în mod expres valorificarea lor.