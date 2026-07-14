Pensia poate fi suspendată chiar și după ce a fost aprobată. Situațiile prevăzute de lege pe care mulți pensionari nu le cunosc

Obținerea deciziei de pensionare nu înseamnă că plata pensiei nu mai poate fi întreruptă. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește mai multe situații în care drepturile pot fi suspendate temporar, până la clarificarea situației beneficiarului sau până la îndeplinirea unor condiții prevăzute de lege. În unele cazuri, plata este reluată după înlăturarea cauzei care a dus la suspendare, însă există și situații în care pensionarii trebuie să anunțe Casa Teritorială de Pensii pentru a evita problemele.

Potrivit Legii nr. 360/2023, suspendarea plății pensiei nu reprezintă o sancțiune, ci o măsură administrativă aplicată atunci când apar împrejurări care împiedică plata drepturilor sau atunci când beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru categoria de pensie de care beneficiază.

De exemplu, în cazul pensiei de urmaș, plata poate fi suspendată dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Un exemplu este soțul supraviețuitor care realizează venituri peste plafonul legal în situațiile expres prevăzute de Legea nr. 360/2023 sau copiii care depășesc limitele de vârstă ori nu mai îndeplinesc condițiile privind continuarea studiilor.

De asemenea, suspendarea poate interveni atunci când se constată că drepturile au fost acordate pe baza unor informații care trebuie verificate sau atunci când beneficiarul nu transmite documentele necesare pentru menținerea drepturilor, în cazurile în care legea impune acest lucru.

Legea stabilește și situații speciale pentru beneficiarii pensiei anticipate.

Persoanele care primesc pensie anticipată nu pot cumula acest drept cu anumite venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale. Dacă această regulă este încălcată, plata pensiei anticipate poate fi suspendată pe perioada în care există incompatibilitatea. La îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, conform prevederilor legale.

În schimb, pensionarii pentru limită de vârstă pot, în general, să cumuleze pensia cu venituri din activități pentru care se datorează contribuții sociale, legea prevăzând doar câteva excepții expres reglementate.

Specialiștii atrag atenția că suspendarea plății nu echivalează cu încetarea dreptului la pensie.

După dispariția cauzei care a determinat suspendarea și după depunerea documentelor necesare, Casa Teritorială de Pensii poate relua plata drepturilor, iar în situațiile prevăzute de lege pot fi acordate și sumele restante aferente perioadei pentru care beneficiarul avea dreptul la pensie.

Pentru a evita întreruperea plății pensiei, beneficiarii trebuie să informeze Casa Teritorială de Pensii ori de câte ori intervine o modificare care poate influența drepturile de pensie și să răspundă solicitărilor de documente transmise de instituție.

Totodată, pensionarii care beneficiază de categorii speciale de pensii, precum pensia anticipată sau pensia de urmaș, ar trebui să verifice periodic dacă îndeplinesc în continuare toate condițiile prevăzute de Legea nr. 360/2023, deoarece nerespectarea acestora poate conduce la suspendarea plății până la clarificarea situației.