Pensionarii care pot primi bani în plus după ieșirea la pensie. Documentele care pot majora pensia

Mii de pensionari din România ar putea avea dreptul la o pensie mai mare chiar și după emiterea deciziei de pensionare, însă puțini știu că legea le permite să solicite recalcularea drepturilor dacă descoperă documente care nu au fost valorificate inițial.

Este vorba, în special, despre adeverințe care atestă venituri, sporuri sau perioade de muncă ce nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei. În anumite situații, aceste documente pot conduce la majorarea pensiei, dacă dovedesc contribuții suplimentare la sistemul public.

Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensionarii pot solicita recalcularea pensiei atunci când prezintă documente noi care influențează punctajul de pensie.

Printre cele mai importante acte care pot conduce la majorarea pensiei se numără:

-adeverințe privind venituri brute realizate înainte de 1 aprilie 2001;

-adeverințe privind sporurile permanente sau alte venituri care au făcut obiectul contribuțiilor sociale;

-adeverințe privind sporul de noapte;

-documente referitoare la activitatea desfășurată în fostele grupe I și II de muncă ori în condiții speciale;

-alte documente care atestă perioade de cotizare sau venituri ce nu au fost valorificate la stabilirea pensiei.

În multe cazuri, aceste documente sunt descoperite abia după pensionare, în arhivele fostelor întreprinderi sau la deținătorii legali ai arhivelor.

Pensionarul trebuie să depună o cerere de recalculare la casa teritorială de pensii de care aparține, însoțită de documentele justificative.

Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția beneficiarilor formularul oficial pentru recalcularea pensiei, iar acesta poate fi depus împreună cu actele care dovedesc existența unor venituri sau perioade de muncă nevalorificate anterior.

Nu orice document poate fi luat în considerare. Adeverințele trebuie să fie întocmite conform modelului prevăzut de legislație și să fie eliberate pe baza documentelor aflate în arhiva angajatorului sau a deținătorului legal al arhivei.

În cazul fostelor grupe de muncă, dovada se poate face prin carnetul de muncă sau, dacă informațiile lipsesc ori sunt incomplete, prin adeverințe emise în baza documentelor verificabile existente în arhive.

Cele mai multe situații apar în cazul persoanelor care au lucrat înainte de anul 2001 și care au beneficiat de diferite sporuri sau forme de salarizare ce nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei.

De asemenea, pot exista cazuri în care anumite perioade lucrate în condiții speciale sau în fostele grupe de muncă nu au fost evidențiate corect, iar prezentarea unor documente suplimentare poate conduce la recalcularea drepturilor.

Înainte de depunerea cererii, specialiștii recomandă verificarea dosarului de pensie și solicitarea, dacă este necesar, a documentelor din arhivele foștilor angajatori, deoarece acestea pot face diferența între pensia actuală și una mai mare.