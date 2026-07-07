Casa de Pensii începe distribuirea biletelor de tratament. Pensionarii au termen până pe 9 iulie

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat începerea distribuirii biletelor de tratament balnear aferente seriei a șasea din acest an. Pensionarii și celelalte persoane care au obținut aprobarea cererilor trebuie să se prezinte la sediul instituției pentru ridicarea documentelor în intervalul stabilit, în caz contrar biletele urmând să fie redistribuite.

Seria 6 are ca dată de începere a sejurului 16 iulie 2026, iar instituția atrage atenția că beneficiarii trebuie să respecte termenul-limită pentru ridicarea biletelor.

Potrivit informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Bihor, pentru această serie au fost alocate 68 de bilete de tratament balnear, repartizate în mai multe stațiuni din țară.

Distribuirea se face astfel:

Băile 1 Mai – 50 de bilete;

Moneasa – 12 bilete;

Geoagiu Băi – 4 bilete;

Covasna – 2 bilete.

Persoanele ale căror cereri au fost aprobate pot verifica listele publicate de instituție și se pot prezenta pentru ridicarea documentelor în perioada stabilită.

Casa Județeană de Pensii Bihor a stabilit și programul în care beneficiarii pot intra în posesia biletelor.

Documentele pot fi ridicate de la sediul instituției în următorul interval:

luni – joi, între orele 08:00 și 14:00;

vineri, între orele 08:00 și 12:00.

Data-limită pentru ridicarea biletelor este 9 iulie 2026.

După expirarea acestui termen, locurile care nu vor fi revendicate vor fi repartizate altor solicitanți.

Astfel, biletele rămase nevalorificate vor fi redistribuite în data de 10 iulie 2026, începând cu ora 08:00.

Instituția reamintește că anumite categorii de beneficiari pot merge la tratament doar împreună cu un însoțitor.

Este vorba despre persoanele încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal sau au optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și despre pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație de însoțitor.

În aceste cazuri, însoțitorii trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare, respectiv articolul 109 din Legea nr. 360/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Există însă și o excepție.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau pensionarii de invaliditate gradul I pot beneficia de bilet fără însoțitor dacă depun o declarație pe propria răspundere din care rezultă că se pot descurca singuri pe întreaga perioadă a sejurului.

Casa Județeană de Pensii precizează că această posibilitate există și în considerarea faptului că bazele de tratament funcționează în regim hotelier și nu în regim de spitalizare.

Reprezentanții instituției precizează că biletele de tratament sunt eliberate exclusiv titularului, pe baza actului de identitate.

Ridicarea documentelor de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură specială autentificată la notar, din care să rezulte în mod expres mandatul pentru ridicarea biletului de tratament.

Casa Județeană de Pensii Bihor îi îndeamnă pe beneficiari să respecte termenele stabilite pentru ridicarea documentelor, pentru a evita pierderea locului repartizat și redistribuirea biletului către alte persoane aflate pe lista de așteptare.