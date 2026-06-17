Pensionarii pot obține bani în plus la pensie. Veniturile care pot fi luate în calcul de Casa de Pensii

Mulți pensionari din România pot obține o pensie mai mare dacă reușesc să demonstreze că au beneficiat înainte de anul 2001 de anumite sporuri, indemnizații sau majorări salariale care nu au fost luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. În multe cazuri, documentele necesare pot fi obținute de la arhive sau de la foștii angajatori. Pentru cei care dețin aceste dovezi, Casa de Pensii poate recalcula pensia și poate acorda sume suplimentare lunar.

Aproximativ 3,8 milioane de pensionari au primit, în medie, 520 de lei în plus la pensie la marea recalculare din 2024. Pentru unii beneficiari majorările au fost reduse, de doar câțiva lei, însă cei care au avut mulți ani lucrați peste stagiul standard au primit chiar și peste 1.000 de lei în plus lunar, datorită punctelor bonus acordate pentru anii suplimentari de muncă.

Există însă și aproximativ 800.000 de pensionari care nu au beneficiat de creșteri. Este vorba în principal despre persoane care au lucrat în condiții speciale sau deosebite și care, din cauza specificului activității, nu au acumulat foarte mulți ani peste stagiul complet de cotizare. În multe cazuri, aceștia au rămas cu aceeași pensie după recalculare.

Pentru o parte dintre acești pensionari există totuși o nouă oportunitate. Ei pot solicita recalcularea dacă pot demonstra că au avut venituri nepermanente înainte de anul 2001 și că acestea nu au fost valorificate de Casa de Pensii.

Lista veniturilor care pot fi luate în calcul este extinsă și include numeroase sporuri și indemnizații acordate în baza Legii nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea și calitatea muncii.

Printre acestea se află sporul pentru muncă în condiții deosebite, majorarea retribuției tarifare cu până la 10% pentru condiții grele de muncă și sporul de șantier acordat personalului nelocalnic.

De asemenea, poate fi valorificată indemnizația de până la 10% acordată șefilor de echipă și brigadă. În industria minieră, aceasta putea ajunge la 2,50-18 lei pe zi, iar în exploatările forestiere până la 1,3% din retribuția formației conduse.

Pe listă se află și majorările salariale cuprinse între 5% și 25% acordate anumitor categorii profesionale, indemnizațiile pentru personalul navigant aerian, sporurile pentru munca în subteran, majorările pentru muncitorii care realizau încălțăminte și confecții la comandă, precum și sporurile pentru munca de noapte, care puteau varia între 15% și 25%, iar pentru personalul din navigația fluvială între 15% și 45%.

Pot fi luate în calcul și majorările acordate persoanelor care au primit „gradația de merit”. Acestea vizau personalul de conducere din cercetarea științifică și ingineria tehnologică, cadrele didactice cu minimum 30 de ani vechime, personalul medical cu peste 30 de ani de activitate și cadrele de specialitate artistică aflate la ultima gradație.

De asemenea, pot fi valorificate indemnizațiile acordate profesorilor care au ocupat funcții de director sau director adjunct, șefilor de catedră, diriginților și învățătorilor care predau simultan la două până la patru clase. Tot în această categorie intră majorările salariale acordate personalului care lucra în case de copii, școli speciale sau licee destinate copiilor cu deficiențe.

Pentru cadrele medicale, lista include indemnizații pentru funcții de conducere, precum medic director, medic inspector, șef de secție, șef de laborator sau șef de unitate medicală. Pot fi luate în calcul și sumele încasate pentru gărzi efectuate peste programul normal de lucru, activități de suplinire, participarea în comisii medicale ori acordarea de asistență medicală anumitor categorii de persoane.

Lista veniturilor eligibile include și indemnizațiile acordate cadrelor artistice care ocupau funcții de conducere. Directorii unităților artistice puteau primi până la 1.615 lei lunar, directorii adjuncți până la 1.100 lei, iar șefii de secție artistică până la 560 lei.

Există și indemnizații acordate pentru activități culturale desfășurate în afara funcției de bază. Rectorii Universității Cultural-Științifice București puteau primi între 605 și 1.010 lei lunar, prorectorii între 505 și 810 lei, directorii de curs între 410 și 610 lei, iar secretarii de curs între 205 și 415 lei. Directorii de cămine culturale puteau beneficia de indemnizații cuprinse între 205 și 520 lei, în funcție de mărimea localității.

Tot pe lista veniturilor valorificabile se regăsesc majorările de 35% pentru nevăzătorii încadrați în gradul I de invaliditate și de 15% pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate, precum și sporurile acordate personalului din industria aeronautică și altor categorii care participau la fabricarea și întreținerea tehnicii de aviație.

Pensionarii care au beneficiat de unul dintre aceste sporuri, indemnizații sau majorări salariale înainte de anul 2001 trebuie să obțină documente justificative de la arhivele care dețin actele fostelor unități sau direct de la foștii angajatori, dacă aceștia mai există.

După depunerea adeverințelor la Casa de Pensii, instituția va verifica documentele și va recalcula drepturile de pensie. În cazul în care veniturile sunt recunoscute și îndeplinesc condițiile legale, beneficiarul poate primi o pensie mai mare decât cea aflată în plată în prezent.