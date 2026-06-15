Tăierile de salarii din ANRE, ASF și ANCOM ajung pe masa Comisiei Europene

Oficialii Executivului de la Bruxelles ar fi solicitat Ministerului Afacerilor Externe clarificări din partea statului român cu privire la legea care a redus veniturile în mai multe autorități de reglementare.

Măsura este contestată în instanțe de o parte dintre angajați, pe fondul statutului de independență al acestor instituții, potrivit unor surse apropiate situației. Demersul european vizează modul în care a fost fundamentată decizia legislativă și efectele acesteia asupra structurilor vizate. Informațiile au fost transmise pe canale instituționale, conform surselor Mediafax.

Reorganizarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este urmărită de Comisia Europeană.

Măsurile sunt prevăzute în Legea nr. 145/2025, act normativ care a generat reacții atât la nivel instituțional, cât și în rândul personalului din aceste structuri.

Documentul legislativ a fost contestat anterior la Curtea Constituțională a României, iar ulterior a fost declarat constituțional, în luna septembrie. Potrivit textului, sunt vizate ajustări ale indemnizațiilor, salariilor, bonusurilor și ale grilelor de personal.

În urma aplicării măsurilor, mai mulți angajați au declanșat acțiuni în instanță. ANRE a câștigat, în primă instanță, procesele deschise de 102 salariați, care au contestat diminuarea veniturilor. Acțiuni similare au fost inițiate și de angajați din cadrul ASF și ANCOM. În documentele judiciare, unii dintre aceștia au descris situația drept un act de „violență economică”.

Printre persoanele implicate în litigii se află și angajați din aceeași familie, soț și soție, care susțin că măsurile le afectează direct stabilitatea financiară. Aceștia invocă dificultăți legate de plata ratelor bancare, a cheltuielilor medicale și a taxelor școlare pentru copii.

Conducerea ANRE a decis reducerea salariilor cu 30% începând cu 1 ianuarie, măsură aplicată la toate nivelurile, inclusiv în zona de conducere. Totodată, 14 angajați au fost disponibilizați, dintre care nouă prin preaviz și cinci prin acordul părților, potrivit informațiilor disponibile.

Comisia Europeană urmărește și modul în care statul român a fundamentat decizia legislativă, solicitând date privind existența unui eventual studiu de impact anterior adoptării legii. Instituția europeană a cerut clarificări în contextul statutului de autonomie al autorităților vizate, care se află sub control parlamentar.

Demersul vizează evaluarea efectelor administrative și financiare ale reducerilor implementate. Solicitarea transmisă prin canale oficiale a fost înregistrată la Ministerul Afacerilor Externe în urmă cu aproximativ cinci săptămâni.

Conform procedurilor aplicabile, autoritățile române au un termen de zece săptămâni pentru a transmite un răspuns către Bruxelles, calculat de la momentul recepționării documentului la nivelul MAE, potrivit surselor citate.