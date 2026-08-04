UE discută de urgență criza migranților din Ceuta. Spania cere solidaritate și acuză unele state că au politizat situația

Miniștrii de Interne din Uniunea Europeană se reunesc marți într-o ședință de urgență pentru a analiza criza migranților din enclava spaniolă Ceuta. Madridul va cere un răspuns comun la nivel european și va critica statele care au transformat situația într-un atac politic la adresa Guvernului spaniol.

După sosirea neașteptată a zeci de mii de migranți în Ceuta săptămâna trecută, miniștrii de Interne ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta măsurile necesare pentru prevenirea unor situații similare.

Potrivit unor oficiali europeni, reuniunea se va concentra pe consolidarea controalelor la frontierele externe ale Uniunii, combaterea rețelelor de trafic de migranți și îmbunătățirea mecanismelor de reacție în cazul unor noi valuri de migrație.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, va prezenta evaluarea autorităților de la Madrid privind evenimentele din Ceuta și va susține necesitatea unei reacții coordonate la nivel european.

Potrivit unui oficial familiarizat cu poziția Spaniei, Guvernul de la Madrid consideră că unele state membre au preferat să transforme criza într-un atac la adresa premierului Pedro Sánchez, în loc să își exprime solidaritatea față de un stat membru aflat într-o situație de urgență.

Între timp, atmosfera dintre capitalele europene s-a detensionat, după ce situația din Ceuta s-a stabilizat. Autoritățile spaniole susțin că aproape toți migranții care au intrat în enclavă s-au întors deja în Maroc și că nu au existat deplasări semnificative către Europa continentală.

Pregătirea reuniunii de marți a început încă de luni, când ambasadorii statelor membre s-au întâlnit pentru aproximativ două ore și jumătate.

Diplomatul spaniol a prezentat versiunea Madridului asupra evenimentelor, în cursul cărora și-au pierdut viața peste 70 de persoane, și a criticat unele capitale europene pentru răspândirea unor informații considerate false.

Mai mulți diplomați au precizat că reprezentantului Spaniei i s-au solicitat clarificări privind numărul migranților întorși în Maroc și că evoluția situației va continua să fie monitorizată.

În cadrul discuțiilor au fost exprimate și îngrijorări că anumite politici ale Guvernului spaniol ar fi putut fi folosite de rețelele de trafic de persoane pentru a transmite mesajul că accesul în Uniunea Europeană este mai ușor.

Potrivit unor diplomați europeni, Spania a criticat Italia pentru promovarea unor informații considerate incorecte despre programul de regularizare a migranților fără acte.

Madridul respinge afirmațiile potrivit cărora acest program ar acorda automat cetățenie europeană persoanelor vizate, subliniind că acesta oferă doar drept de ședere legală celor care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația spaniolă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis luni premierului Pedro Sánchez un mesaj de sprijin, în care a felicitat Spania și Marocul pentru gestionarea situației și a cerut o reacție unitară din partea Uniunii Europene.

Potrivit acesteia, evenimentele din Ceuta arată necesitatea consolidării frontierelor externe ale UE, intensificării cooperării cu statele partenere, dezvoltării unor sisteme mai eficiente de avertizare timpurie, combaterii rețelelor de trafic de migranți și accelerării procedurilor de returnare.

La reuniunea de marți vor participa, pe lângă miniștrii de Interne, reprezentanți ai Frontex, ai Agenției Uniunii Europene pentru Azil, Europol, Serviciului European de Acțiune Externă și ai statelor asociate spațiului Schengen.

Potrivit diplomaților europeni, migrația va deveni unul dintre principalele subiecte ale reuniunii Consiliului European din octombrie.

Comisia Europeană analizează deja noi măsuri care ar putea fi prezentate în luna septembrie, după evaluarea cauzelor care au dus la afluxul masiv de migranți și a eventualului rol jucat de rețelele sociale sau de alte grupări în organizarea acestuia. Printre opțiunile discutate se află și consolidarea atribuțiilor agenției europene Frontex.