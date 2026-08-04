Unde ajung banii opriți lunar pentru Pilonul II de pensii și cum poți afla suma strânsă

Lunar, milioane de salariați din România virează contribuții către Pilonul II de pensii, însă mulți dintre participanți nu cunosc traseul acestor bani, instituțiile care îi gestionează și modalitatea prin care pot verifica suma strânsă în contul lor individual.

Autoritatea de Supraveghere Financiară și Blocul Național Sindical au explicat modul de funcționare al sistemului privat obligatoriu de pensii și pașii prin care fiecare participant poate urmări evoluția economiilor sale.

Pilonul II de pensii este sistemul de pensii private obligatorii prin care o parte din contribuția lunară pentru pensie este transferată într-un cont individual deschis pe numele angajatului. Sumele sunt administrate de un fond privat de pensii, iar banii sunt investiți conform regulilor aplicabile acestui sistem.

În prezent, contribuția direcționată către Pilonul II reprezintă 4,75% din venitul brut al participantului. Valoarea contului individual se modifică în funcție de contribuțiile virate lunar și de rezultatele investițiilor realizate de administratorul fondului.

„Pilonul II este un sistem de pensii private obligatorii în România. Din contribuțiile tale lunare, o parte, în prezent 4,75% din venitul brut, merge automat într-un fond privat pe numele tău personal. Spre deosebire de Pilonul I, pensia de stat, banii din Pilonul II sunt ai tăi. Sunt investiți, pot crește în timp și, foarte important, se și moștenesc”, explică ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară recomandă, de asemenea, persoanelor care contribuie la Pilonul II să urmărească periodic evoluția contului și să păstreze legătura cu administratorul fondului la care sunt înscrise. Verificarea informațiilor despre economiile acumulate permite participanților să cunoască situația contribuțiilor virate și valoarea contului personal.

„Ce poți face concret? Poți alege fondul la care să contribui. Poți verifica valoarea contului oricând prin administratorul tău și este important să îți actualizezi datele de contact, ca să nu pierzi legătura cu fondul tău.”, mai arată reprezentanții ASF.

Actualizarea datelor personale, precum numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte informații de contact, permite administratorului să transmită notificări și informații referitoare la contul de pensie privată.

„Nu este un ban pierdut, este un ban investit pentru viitorul tău, dar doar dacă știi că există și îl urmărești. Știi la ce fond de Pilon II ești? Dacă nu, verifică astăzi pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară.”, recomandă reprezentanții ASF.

Explicațiile sunt prezentate într-o campanie de educație financiară realizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Blocul Național Sindical. Programul are ca obiectiv informarea participanților despre funcționarea Pilonului II și despre drepturile persoanelor care contribuie la sistem.

Fiecare participant poate afla valoarea economiilor acumulate prin contactarea administratorului fondului de pensii la care contribuie. Administratorul poate furniza informații despre situația contului individual și despre evoluția sumelor virate.

Pentru ca aceste comunicări să ajungă la participant, datele personale trebuie menținute actualizate. Modificarea informațiilor de contact permite transmiterea notificărilor și a documentelor legate de contul de pensie privată.

Aderarea la Pilonul II este stabilită în funcție de vârsta angajatului. Persoanele care au mai puțin de 35 de ani sunt obligate să participe la sistem de la primul loc de muncă și au la dispoziție patru luni pentru a alege fondul de pensii private.

Dacă angajatul nu alege un administrator în perioada prevăzută, Casa Națională de Pensii Publice îl repartizează automat și aleatoriu la unul dintre fondurile existente.

Persoanele cu vârsta între 35 și 45 de ani pot opta voluntar pentru participarea la Pilonul II. Pentru aderare, acestea trebuie să depună o cerere la administratorul fondului ales.

După împlinirea vârstei de 45 de ani, aderarea la sistemul Pilonului II nu mai este permisă. Regulile privind participarea sunt stabilite în funcție de categoria de vârstă în care se află angajatul la momentul aderării.

Înainte de alegerea unui fond de pensii private, participanții pot analiza informații despre randamente, comisioane și istoricul celor șapte fonduri private obligatorii autorizate în România.

După selectarea administratorului, persoana trebuie să semneze un act individual de aderare, document care este înregistrat oficial. Fiecare participant poate contribui la un singur fond de pensii administrat privat.

Persoanele care nu știu la ce fond de Pilon II au fost repartizate pot verifica această informație prin intermediul portalului oficial al Autorității de Supraveghere Financiară, folosind datele personale solicitate pentru identificare.