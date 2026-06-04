Anunț pentru milioane de români care contribuie la pensie. Casa de Pensii explică ce trebuie să verifici în contul tău din Pilonul II

Casa Județeană de Pensii Alba a transmis un comunicat informativ privind Pilonul II de pensii, prin care îi încurajează pe români să verifice fondul de pensii administrat privat la care sunt înscriși și să se informeze cu privire la situația contribuțiilor acumulate. Instituția subliniază că este important ca fiecare participant să știe cine îi administrează economiile pentru pensie și cum poate verifica valoarea activului acumulat în contul individual.

În contextul în care milioane de salariați contribuie lunar la Pilonul II de pensii, reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba atrag atenția asupra importanței informării privind administrarea sumelor acumulate pentru perioada de după pensionare.

Instituția amintește că Pilonul II reprezintă o componentă esențială a sistemului de pensii din România și funcționează separat de sistemul public de pensii.

„Pilonul II de pensii reprezintă o componentă importantă a sistemului de pensii din România, prin care o parte din contribuția de asigurări sociale este direcționată către un cont individual administrat privat”, transmite Casa Județeană de Pensii Alba.

Prin acest mecanism, o parte din contribuțiile plătite de angajați la sistemul de asigurări sociale este virată către fonduri de pensii administrate privat, unde sumele sunt investite și acumulate în conturi individuale.

Potrivit legislației în vigoare, participarea la Pilonul II este obligatorie pentru persoanele care au intrat pe piața muncii până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

În cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, aderarea la un fond de pensii administrat privat se poate face opțional, în condițiile prevăzute de lege.

Sistemul a fost introdus pentru a completa pensia publică și pentru a oferi viitorilor pensionari o sursă suplimentară de venit după retragerea din activitate.

În prezent, milioane de români au conturi deschise în cadrul Pilonului II, iar contribuțiile sunt virate lunar în funcție de veniturile realizate și de contribuțiile sociale plătite.

Casa Județeană de Pensii Alba subliniază că mulți participanți nu cunosc fondul de pensii la care sunt înscriși sau administratorul care le gestionează contribuțiile.

Din acest motiv, instituția recomandă verificarea periodică a situației contului individual și a valorii activului acumulat.

„Este important să știi:

• la ce fond de pensii administrat privat ești înscris;

• cine îți administrează contribuțiile;

• cum poți verifica valoarea activului acumulat în contul tău;

• cum poți obține informații despre situația contului tău individual.”

Specialiștii atrag atenția că monitorizarea regulată a contului de pensie poate ajuta participanții să înțeleagă mai bine modul în care evoluează economiile lor și ce sumă au acumulat pentru perioada pensionării.

Instituția reamintește că persoanele care nu au optat pentru un anumit fond de pensii administrat privat în perioada prevăzută de lege nu au rămas în afara sistemului.

„Dacă nu ai ales un fond de pensii administrat privat în termenul prevăzut de lege, repartizarea se realizează automat, conform procedurilor legale aplicabile.”

Astfel, participanții sunt distribuiți automat către unul dintre fondurile autorizate să funcționeze în România, conform mecanismelor stabilite de legislația în domeniu.

În multe cazuri, salariații nu își amintesc dacă au ales personal un fond de pensii sau dacă au fost repartizați automat, motiv pentru care verificarea situației este recomandată de autorități.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că informațiile privind fondul de pensii administrat privat pot fi obținute rapid prin intermediul platformei online puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Verificarea fondului de pensii administrat privat la care ești participant se poate realiza online, prin intermediul aplicației puse la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), utilizând datele personale solicitate de sistem.”

Prin intermediul acestei platforme, participanții pot afla administratorul fondului la care contribuie și pot obține informații despre contul lor individual.

Experții în domeniul pensiilor recomandă verificarea periodică a situației contului din Pilonul II, deoarece acesta reprezintă o componentă importantă a veniturilor care vor fi încasate la pensionare.

Spre deosebire de sistemul public, unde contribuțiile actuale finanțează pensiile aflate în plată, în Pilonul II banii sunt acumulați în conturi individuale și investite pe termen lung.

Valoarea finală a sumelor disponibile la pensionare depinde atât de contribuțiile efectuate de-a lungul anilor, cât și de randamentele obținute de fondurile administrate privat.

În acest context, Casa Județeană de Pensii Alba îi încurajează pe participanți să se informeze constant și să urmărească situația economiilor acumulate.

„Informarea corectă este primul pas pentru a înțelege modul în care contribuțiile tale de astăzi contribuie la siguranța financiară de mâine.”

Mesajul instituției vine în contextul interesului tot mai mare al românilor pentru sistemul de pensii private și pentru modalitățile prin care își pot monitoriza și proteja economiile destinate perioadei de după retragerea din activitate.